İçerisinde yer alacak olan konferans ve sergi salonları, el sanatları kursları, çocuk oyun alanları, kütüphane, kafeterya ve spor salonları ile oldukça komplike bir yapıya bürünecek olan aile yaşam merkezi, sadece hanımlara hizmet verecek. Yapımı devam eden merkezde Bayburtlu kadınlar hem sosyal ve sportif faaliyetlerini yerine getirecek hem de merkezin bünyesinde açılacak kurslarla kendilerini geliştirebilecekler.
Başkan Memiş ve Milletvekili Kavcıoğlu’ndan İnceleme
Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte aile yaşam merkezinde incelemelerde bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, yapımı devam eden aile yaşam merkezinin tamamlanmasıyla birlikte Bayburtlu bayanların zamanlarını oldukça verimli geçirebilecekleri güzel bir mekâna kavuşacaklarını belirtti.
Kadınlar Sosyal Yaşamda Daha Fazla Yer Alacak
Başkan Memiş ayrıca köylerden gelen bayanların eşlerini veya köy arabalarının hareket vaktini beklerken dinlenmek ve sıkılmadan vakit geçirmek için burayı tercih edebileceklerini ifade ederek, aile yaşam merkezinin tüm bayanların hizmetinde olacağını söyledi.
Şehrimizde Bir Eksiklik Daha Giderilmiş Olacak
Merkezin Bayburt’ta bir ilk olması açısından önem taşıdığını ve şehirde bir eksikliği gidereceğini belirten Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise aile yaşam merkezinin kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlayacağını ifade etti.
Bayburt Belediyesi Bayburt’ta bir ilki daha gerçekleştiriyor. Aile Yaşam Merkezi Projesi hayata geçiyor.
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