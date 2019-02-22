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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
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Ahmet Yenilmez Gönüllere Dokundu

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. Yıldönümü etkinlikleri ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından sahnelenen 1071’den 1918’e Göç isimli tiyatro oyunu ile sona erdi.

Ahmet Yenilmez Gönüllere Dokundu
22 Şubat 2019 Cuma 12:42

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde ve sahnelenen ve vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği oyunu Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, , Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa,  Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve kurum müdürleri de izledi.

Yenilmez’in etkili oyunculuğu izleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar yaşatırken kimi zamanda coşku dolu anlar yaşattı. Gece Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Memiş’in Ahmet Yenilmez’e günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.

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