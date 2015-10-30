AHMET BULUT İLE “NAMAZLA DİRİLİŞ” PROGRAMI

Özellikle İmam Hatip Lisesin de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bulut; İmam Hatipliler olarak Namaza sarılmanın ve bu önemli konunun herkese anlatılması gerektiğini belirtti.

"Neden Namaz? Sorusunun hep gündemde olduğunu ve hep sorulduğunu belirten Bulut;





“ Çünkü namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Hz Peygamberin hayatının ayrılmaz parçasıdır. Namaz hayatın ta kendisidir. Hiç bir şekilde terkine izin verilmemiştir. Buna rağmen günümüz Müslümanlarının en çok ihmal ettiği kıymetini bilemediği bir ibadettir.

Dolayısı ile karşımıza iki sonuç çıkıyor: Namazını kılamayanlar ve kıldığı halde gereken önemi veremeyenler." İşte bu konuda siz İmam Hatip Lisesin de okuyan öğrencilerimize çok görev düşüyor.

Daha sonra sahabe hayatından kısa anekdotlarla, namazın önemini gözler önüne seren ” Namaz Gönüllüleri Platformu” aktif üyesi Ahmet Bulut'un konuşmasının sonunda sahabe hayatını andırdığını söyleyerek bahsettiği Fatma Tatlının hikayesine değindi.

Gerçekleştirilen Programa; Bayburt Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öksüzer, Müdür Yardımcıları ve öğretmenler, Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Öcal Varınca, Ensar Vakfı Yurt Müdiresi Handan Battal ve öğrenciler katıldılar.