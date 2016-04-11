Ahır yapımı projesine 280 başvuru

- Ziraat Odası Başkanı Yıldırımtepe: "Bayburt, başka arayışlarla enerjisini tüketmeden kendi potansiyeli olan tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaşmalı ve bu konuda gereken çalışmaları yapmalıdır" "280 başvurunun tamamının hayata geçmesi durumunda 2016 yılı içerisinde toplam 12 bin başlık yeni ahır yapılmış olacaktır"

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen ahır yapımı hibe programına Bayburt'tan 280 başvuru yapıldı.



Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DOKAP'ın ahır yapımı hibe programı için ilk müracaatları 2015 yılında almaya başladığını belirtti.



Bayburt'tan 10 başvuru yapıldığını, bunlardan ancak birinin hibe alabildiğini ifade eden Yıldırımtepe, "Diğer 9 kişi, köydeki ruhsat işlemlerini tamamlayamadığı için hibeden yararlanamadı. Bu sorunu gördüğümüz için bu sene, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Odası olarak bu programı köylerdeki çiftçilerimize çok iyi anlattık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz köylere bizzat kendisi giderek köylülerimize bu projeyi çok iyi anlattı." dedi.



Yıldırımtepe, DOKAP projeleri kapsamında 10-50 baş hayvan için ahır ve 100-200 baş hayvan için ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği sağlandığına dikkati çekerek, "Çiftçilerimizin kendi işçilikleri de dikkate alındığında bayındırlık keşif rakamları üzerinden verilen yüzde 50 hibe desteği, yatırımın büyük kısmının maliyetini karşılamaktadır. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizde bunun çok büyük öneminin olduğunu analizini yaptık ve köylerimizde 2 aylık sürede çok yoğun bilgilendirme çalışması yürüttük." diye konuştu.



Gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla projeye köylerden çok yoğun ilgi olduğunu dile getiren Yıldırımtepe, şunları söyledi:



"Çiftçilerimizin projeden yararlanmasında en büyük engel, önceki yıl olduğu gibi mülkiyeti kendilerine ait olmayan tapu sorunuydu. Bu sorunun çözümü için Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'dan destek isteyerek özellikle tapulu arazisi olmayan çiftçilere hazine arazilerinin satışı konusunda talepte bulunduk. Sayın Bakanımız talimat vererek hazine arazilerinin satışının hızlandırılmasını sağladı. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 115 parsel satıldı, 150 civarında parsel ise satışa hazır hale getirildi."



"Bu çalışma Bayburt kalkınma modelinin şifresidir"



Yıldırımtepe, tüm bu yoğun çalışmalar ve köylerdeki bilgilendirmeler neticesinde Bayburt'ta tarihi nitelikte başvuru sayısına ulaşıldığını ve bu başvuruların da sorunsuz olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda ilimizde toplam başvuru sayısı 280 olmuştur. Bu rakam Bayburt'ta tarım sektöründe proje sayısı, destek rakamları gibi hangi açıdan değerlendirirseniz bir rekordur. Bayburt'ta her fırsatta kalkınma için sektör ve yatırımcı tartışmaları yapılmaktadır. Bizim için bu çalışmaBayburt kalkınma modelinin şifresidir. Bayburt başka arayışlarla enerjisini tüketmeden kendi potansiyeli olan tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaşmalı ve bu konuda gereken çalışmaları yapmalıdır." ifadesini kullandı.



Başvuruların tamamının hayata geçmesi durumunda 2016 yılı içerisinde toplam 12 bin başlık yeni ahır yapılmış olacağını vurgulayan Yıldırımtepe, "Bu yatırımların toplam bedeli ise yaklaşık 55 milyon liradır. Bu çalışmalarla ilgili başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, AK Parti Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.