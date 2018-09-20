Türk İslam kültür ve geleneği ile sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik Kültürü’nün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına her yıl ülke genelinde düzenlenen törenler kapsamında ilimizde de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Ahilik Haftası dolayısıyla emektar meslek sahipleri arasından seçilen Yılın Ahisi Seddar Saka’ya kaftanı Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından giydirildi.

Şehit Nusret Parkı’nda Bayburt Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan etkinlikler aynı yerde vatandaşlara ahilik pilavı dağıtılmasıyla devam etti. Etkinliklerin bir sonraki durağı Şair Zihni Kültür Merkezi oldu.

Burada düzenlenen kutlama programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil İbrahim Bilgiç,Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, meslek odaları temsilcileri, esnaflar,vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Pehlivan programda yaptığı konuşmada ahiliğin bir okul niteliği taşıdığını belirtti. Ahiliğin tarihi geçmişe sahip bir teşkilat olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Ahilik anlayışı aziz milletimizin tarih sahnesine çıktığı ve özellikle İslamiyeti benimsediği günlerden itibaren önemsediği kardeşlik,cömertlik, diğerkâm gibi birçok hasleti yaşatmıştır. Elini, kapını, sofranı açık tut; gözünü,dilini,belini kapalı tut demiştir. Biliyorsunuz; biz tarihte bilek gücüyle hükmetmiş, birçok devlet kurmuş bir milletiz. Devlet kurmak için bilek gücüne dayalı mücadelelerin çok büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu ilk adımı teşkil eder. Ecdadımız bunu yapmakla kalmamıştır. Bir coğrafyayı egemenliğiniz altına alabilirsiniz fakat asıl olan orada kalıcı olabilmektir. Bunun yolu da orada bir kültür oluşturmaktır. Medeniyet inşa etmektir. Gönül bağları kurmaktır. Milletimiz tarihte devletler kurmanın yanında medeniyetler de kurmuştur. İşte Ahilik bu bağlamda Anadolu’yu yurt edinen ecdadımızın, yerleşim alanlarını fetihle aynı doğrultuda gönül fethini de gerçekleştirmesi konusunda çok önemli katkılar sağlamıştır. Ahi Beyleri marifetiyle Türk Milleti bu topraklara girmiş olduğu günden itibaren yerleşim alanlarının milli, dini ve ahlaki değerler ışığında gönül imarını ve ihyasını da gerçekleştirmiş, bu toprakları kalıcı vatan hakine getirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ahi Beylerinin toplumsal yaşamın yanı sıra ticari yaşamda da öncü bireyler olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Ahi beyleri hem kanaat önderliği hem de yöneticilik yapmıştır. Orada insanların kalıcı olarak yerleşmesine öncülük etmelerinin yanı sıra o toplumun yerleşik unsurlarından olan esnaflığı, ticaretin başlamasını ve sürdürülmesini sağlamıştır. İşte bu noktada Ahilik ile birlikte esnaflıkla ilgili genel geçer kurallar zikredilmeye ve uygulanmaya başlamıştır. Bugünkü anlamda Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ticaret Odaları ve diğer meslek kuruluşları aslında bu kültürün ve geleneğin çağımızdaki yansımalarıdır.“ dedi.

Ahilik felsefesinin içerisinde barındırdığı dürüstlük, yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerin inanç yapımızda var olduğunu hatırlatan Vali Pehlivan, “Bizlere düşen bu değerlerin üzerindeki toprağı kaldırmak, gün yüzüne çıkarmaktır. Bu sözde kalmamalıdır. Hangi işi yaparsak yapalım; hakkaniyetle yaparsak hem biz hem toplum kazanır. Hele ki; ekonomik olarak bir takım zorluklar yaşadığımız bu günlerde esnaflığın özünde olan bu değerlere sahip çıkarsak ne kriz yaşarız ne de bu krizlerde sıkıntıya düşeriz. Çünkü bu felsefenin içerisinde adil olmak var, kalitede, ölçüde tartıda,alım satımda,fiyatlandırmada adalet var. Stokçuluk yok, fiyatları olması gerekenden fazlaya, üç beş katına çıkarmak yok. Bunu yapanlar tarihte de kaybetmiştir bugün de kaybedecektir. Fırsatçılık hiçbir zaman kazanmamıştır,kalıcı kazanç getirmemiştir. Bu tür davranışlar zaten bizim kültürümüze, geleneğimize, inancımıza uygun değildir. Ekonomik sıkıntılar, esnafımızın, ticaret erbaplarımızın sağlam duruşu sayesinde inşallah daha kısa bir süre içinde aşılacaktır.” diye konuştu.

Vali Pehlivan konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Ahilik Haftasının hem esnaflarımız açısından hem de ticaretle uğraşan vatandaşlarımız açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Esnaflarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerinde sizlere çok daha fazla ihtiyacımız var. Sizin toplumumuzun bel kemiği olarak sağlam duruşunuz ekonomimiz ve sosyal yaşamımızın da sağlam durması anlamına gelecektir. Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. El birliğiyle var olan zorluklar da aşılacaktır. Bu programın oluşumunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise ahiliğin tarihçesinden bahsettiği konuşmasında yılın ahisi olarak emektar meslek sahipleri arasından kriterleri sağlayan en yaşlı üyenin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu tarafından Yılın Ahisi olarak seçildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yılın Ahisi Seddar Saka’ya Vali Ali Hamza Pehlivan ile ESOB Başkanı Selahattin Karaman tarafından ahilik kaftanı giydirilip kuşak bağlandı.

Program Yılın Kalfası olarak seçilen Halit Kırar ve Yılın Çırağı olarak seçilen Semih Okumuş’a Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programda Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran’ın hayatından bir kesit sergilediği tiyatro gösterisi de büyük beğeni topladı.