Ağrı Valisi Süleyman Elban Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Elban ile eşi Hanımefendi İrem Beyza Elban, Bayburt Valiliği’ne gelişlerinde Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Vali Elban daha sonra Vali Pehlivan ile Valilik makamına geçerek bir süre sohbette bulundu.

Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu Vali Elban ile Hanımefendi Elban’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Vali Elban ise misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Pehlivan’a Hanımefendi Pehlivan’a teşekkür etti.