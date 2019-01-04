 ﻿
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
0
VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
0
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
0
banner399

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ

Ağrı Valisi Süleyman Elban Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
04 Ocak 2019 Cuma 13:49

Vali Elban ile eşi Hanımefendi İrem Beyza Elban, Bayburt Valiliği’ne gelişlerinde Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Vali Elban daha sonra Vali Pehlivan ile Valilik makamına geçerek bir süre sohbette bulundu.

Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu Vali Elban ile Hanımefendi Elban’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Vali Elban ise misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Pehlivan’a Hanımefendi Pehlivan’a teşekkür etti.

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.