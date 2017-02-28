Ağbal,Cazibe Merkezi Programında konuştu..

Ağbal: “Tüm servetinizi değil, bir kısmını getirin yeter!” İş adamlarına “şimdi Bayburt’u sevip sevmediğiniz ortaya çıkacak” diye seslendi.

Ağbal: “Tüm servetinizi değil, bir kısmını getirin yeter!” İşadamlarına “şimdi Bayburt’u sevip sevmediğiniz ortaya çıkacak” diye seslenen Maliye Bakanı Naci Ağbal, “siz yeter ki güvence verin, tüm servetimi, mal varlığımı Bayburt’a getirmek istiyorum” diyen işadamlarına, “ne benim vereceğim güvenceye, ne de tüm servetinizi satmaya gerek var. Devlet zaten en büyük güvence, birikiminiz bir kısmını alın ve Bayburt’a yatırım yapın” dedi. Katılımcı işadamlarının “ilk kez bir siyasetçi Bayburt için bu kadar çabalıyor” iltifatları ile karşılaşan Maliye Bakan Naci Ağbal, “o zaman hadi sizler de bu çabaya ortak olun” çağrısı yaptı.

