Ağbal,Cazibe Merkezi Programında konuştu..

Ağbal: “Tüm servetinizi değil, bir kısmını getirin yeter!” İş adamlarına “şimdi Bayburt’u sevip sevmediğiniz ortaya çıkacak” diye seslendi.

Ağbal: “Tüm servetinizi değil, bir kısmını getirin yeter!” İşadamlarına “şimdi Bayburt’u sevip sevmediğiniz ortaya çıkacak” diye seslenen Maliye Bakanı Naci Ağbal, “siz yeter ki güvence verin, tüm servetimi, mal varlığımı Bayburt’a getirmek istiyorum” diyen işadamlarına, “ne benim vereceğim güvenceye, ne de tüm servetinizi satmaya gerek var. Devlet zaten en büyük güvence, birikiminiz bir kısmını alın ve Bayburt’a yatırım yapın” dedi.  Katılımcı işadamlarının “ilk kez bir siyasetçi Bayburt için bu kadar çabalıyor” iltifatları ile karşılaşan Maliye Bakan Naci Ağbal, “o zaman hadi sizler de bu çabaya ortak olun” çağrısı yaptı. 
 
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İsrafil sevim - 1 hafta önce
Bayburt a yatırım yapmak için öncelikle memleketimizi sahiplenen kişilerden kurtulmasıgerikiybunlar yatırımcıyı uzaklaştırmak için ellerinden gelen herşeyi yaptılr korkuları ise kendi mamaları kesilirdiye . Şöyle bir Örnek veriyim bu konuyla ilgilenen görevlilerden birinin mekanına gittik yatırımcı olarak biraz bilgi almak istedik bu kişi güya yatırımcılarla ilgilenen hertürlü yardımı yapmaya hazır oldunu söleyen birisi. Ama inanın hiç alakası yok Makamında bizzat kendisinin bize sölediyi ( arkadaşlar devlet para dağıtmıyor siz buişi bukadar baside almayın cüzzi bi yardım var oda fayizsiz geri ödenmesi gereken para yapacanız işin yüzde 70 sermayesi cebinizde olması lazım size burda yapılacak yardım danışmanlık desteyi sanmayınki devlet para dağıtıyor gibi sözler ve daha neler neler ) bu kişi bakanımız nağcı ağbal toplantısında herkesin görüşünü alıp yatırımcıların peşine bakanımızla tekrar girdiyi konuşmada şunları sölüyor .(
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