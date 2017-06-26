Ağbal Sırataşlar köyünde iftar etti

Ağbal, Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde üç yıldır geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarına iştirak etti.
Vatandaşlarla yemeğini kendi alan Ağbal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Ağbal, vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Bayramın, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.
Köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Ağbal, köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Ağbal, yetkililere vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için talimat verdi.
Programa Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile yaklaşık 300 kişi katıldı.
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