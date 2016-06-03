Ağbal Kıbrıs Ziyaretinde Şehidimizin mezarı Başında

Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte bir takım temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs'a giden Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1974'te Kıbrıs harekatında şehit düşen Bayburtlu hemşerisi Piyade Er. Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret etti.

Ağbal Kıbrıs Ziyaretinde Şehidimizin mezarı Başında
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Şehit Er Aydın'ın kabri başında dua eden Ağbal, şehidin anıtına gül bıraktı. 
 
Ağbal sosyal medya hesabına şu notu düştü:
 
"Sayın Başbakanımız ile beraber Kıbrıs ziyaretimizde, Kıbrıs hatekatı Şehitlerinden bir Bayburt'lu hemşerimizin kabrini de ziyaret ettik. Allah şehadetini kabul etsin, tüm şuhedaya rahmet diliyorum."
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