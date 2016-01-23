AĞBAL İL DANIŞMA MECLİSİNDE KONUŞTU

Ağbal: "Yarınlar bugünden güzel olacak" Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti il danışma meclisinde yaptığı konuşmada ülke ekonomisini değerlendirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümetin açıkladığı eylem planının hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini ifade ederek, "Yarınlar inşallah bugünden daha güzel olacak. Her bakımdan huzur, barış, kardeşlik olacak. Bu ülke büyüyecek, kalkınacak. Gençlerimiz, çocuklarımız bizden daha güzel yarınları hak ediyor. Bunları bizler yapacağız, AK Parti teşkilatları olarak sizler yapacaksınız, hep berber yapacağız. Bu millete gerçekten borcumuz var. Milletin en son ki seçimde göstermiş olduğu kadirşinaslığı ve sağduyu Allah'ın bir lütfudur. İnşallah bu dönemde yaptığımız hizmetlerle bunan karşılığını vereceğiz. 2019 seçimleri geldiğinde, inşallah çok daha güzel bir Türkiye, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi birlikte ileriye taşıyacağız" dedi.

Parti binasında gerçekleştirilen AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi Toplantısı, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Bayburtlu özel harekat polisi Ömür Erbay ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, mertebelerin en büyüğü olan şehitlik mertebesine ulaşan Erbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Milletin her bakımdan güçlü olduğunu, kimsenin milletin sırtını yere getiremeyeceğini belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu mücadele, bu temizlik operasyonları son ev, son nokta temizlenene kadar, bütün terör odakları, şer güçleri şehirlerden temizlenene kadar devam edecek. Burada da hiçbir şekilde farklı durum ortaya çıkması mümkün değil. Bu mücadele güvenlik mücadelesi, nereye kadar gitmesi gerekiyorsa oraya kadar gidecektir. O bölgede canlarını bu millet için feda etmeye hazır emniyet mensuplarımıza, askerlerimize yürekten şükranlarımı arz ediyorum, Allah onların hepsinden razı olsun. Onlar orada, bu mücadeleyi hiçbir karşılık beklemeden, hiç bir şey ummadan yapıyorlar. Sadece ve sadece milletin bekası için canlarını ortaya koydular." Ağbal, 1 Kasım seçimlerinin, AK Parti'nin bir defa daha büyük zaferle çıktığı seçim olduğuna vurgu yaparak, "Milletimiz bir defa daha AK Parti'ye büyük bir teveccüh göstermiştir. Bu millet, AK Parti kadrolarına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve bu partinin emektarlarına, hepimize güven tazelemiştir ve bize bir emanet vermiştir. İnşallah biz bu emaneti önümüzdeki süreçte layıkıyla en üstte tutar ve bu millete çok daha güzel hizmetler yaparız" ifadesini kullandı.



















