Ağbal görevi devraldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 64. Hükümet'te Maliye Bakanı olarak yer alan Naci Ağbal, görevi Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'ten devraldı. Maliye Bakanı Ağbal, "Asla vazgeçmeyeceğimiz bir şey varsa o da mali disiplin olacak" dedi.

Devlet Malzeme Ofisinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Şimşek, Ağbal'ın Bakanlığa hiç yabancı olmadığını söyledi. Türkiye'nin kamu maliyesinde çok iyi bir yerde olduğunu dile getiren Şimşek, bunda Ağbal'ın

Müsteşarı iken katkısının çok büyük olduğunu ifade etti. İlerleyen dönemde hep birlikte reform sürecine odaklanacaklarını ve ülkeyi çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını belirten Şimşek, bu reformlarla ülkenin önünü açacaklarını bildirdi. Şimşek, güçlü ve tecrübeli bir ekibe sahip olduklarını ve bu ekip içinde uyumun olduğunu vurgulayarak, "Ben değerli Bakanımıza tekrar hayırlı olsun diyorum, kendisini tebrik ediyorum. Bakanlığı gönül rahatlığı içinde devrediyorum. Çünkü biz Naci Bey ile birçok bütçeyi birlikte sıkı sıkı bağladık. Onunu için içim gerçekten çok rahat. Bu sıkı bütçe disiplini noktasında daha ileriye taşıyacaklardır. O konuda en ufak bir tereddüdüm yok" diye konuştu.

"Mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz"

Bakan Ağbal da Şimşek'e yeni görevinde başarılar diledi. Geçmiş yıllarda birlikte çok iyi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ağbal, bu çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin, ilerleyen dönemde diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışabileceğini, bunun dinamiklerine sahip olunduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Burada yapmamız gereken şey, hazırlıklarını yaptığımız reform programına sıkı sıkıya bağlı kalmak. Bir an önce gerekli yasaları Meclise getireceğiz, gerekli düzenlemeleri yapacağız ve önümüzdeki aylar, parlamentonun yoğun bir şekilde reform gündemiyle çalışacağı bir dönem olacak. Sayın Bakanımızla gerçekten çok zor dönemlerde zor işlere imza attık. Kendisinin Maliye Bakanı olduğu dönemde, bu konulardaki hassasiyetini en iyi bilen insanlardan biriyim. Biz de hep bu şiarla çalıştık. bugün Maliye Bakanı olarak bundan sonra bizim en önemli görevimiz, mali disiplin konusunda hükümetimizin koymuş olduğu yaklaşımları, hiç taviz vermeden aynı şekilde devam ettirmek, hatta daha güçlü bir şekilde kurumsal altyapısıyla mali disiplini güçlendirmek. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyi potansiyel seviyesine çekeceksek, öncelikle ekonominin yapısında sağlam temelleri inşa etmemiz lazım."

Yeni dönemi, "reform dönemi" olarak adlandırdıklarını belirten Ağbal, reformların bu dönemde ekonominin en birinci önceliği olacağını ifade etti. Ağbal, mali disiplinden asla vazgeçmeyeceklerini ve bunu kararlı bir şekilde devam ettireceklerini sözlerine ekledi. Devir teslim törenine bazı milletvekilleri ve Maliye Bakanlığı bürokratları da katıldı.









