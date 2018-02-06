Ağbal'dan belediye hizmetlerine övgü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat Ayı Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısında belediye çalışmalarını değerlendirdi.

Konuşmasında Bayburt Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle bahseden Ağbal, alt yapı çalışmalarından, yol ve kaldırım çalışmalarına, yapımı tamamlanan şehir parklarından aile yaşam merkezine ve yapımları devam eden ve planlanan otopark projelerine birçok belediye çalışması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Alt yapı çalışması yapmak kolay değil"

Bakan Ağbal açıklamasında, “Bayburt Belediyesi burada alt yapı ile ilgili büyük bir yükün altına girdi tamamladı. Kolay değil alt yapı işi, kimsenin rahat rahat kolay dediği bir iş değil, sıkıntısı olan bir iş. Ben yıllardır Ankara’da yaşadım. Alt yapı işleri sıkıntılı işlerdir. İnsanlar bir süre o işten eziyet çekerler ama bittimi de rahat ererler. Bugün Bayburt Belediyemiz alt yapıyı tamamladı. Şimdi ne yaptı işin güzel tarafına geldi. Yani bir binanın iskeletini yaptıktan sonra ince sıvasına geldi. Arkadaşlarımıza koyduğumuz ölçü şuydu. Bayburt’ta birinci sınıf asfalt olacak. Büyük şehirlerde gördüğümüz asfaltın aynısı Bayburt’ta olacak. Bugün görüyorum gerçekten Bayburt’ta çok güzel işler yapılıyor. Bu çalışmalara birçok caddede devam edeceğiz. 2. Etap projemizde inşallah bu sene başlayacak. Bayburt Belediyesi bu anlamda yollarla ilgili projelerini tamamlayacak” ifadelerine yer verdi.

"Dükkanların cepheleri güzelleştirilecek"

Konuşmasında dükkânların cephelerinin güzelleştirileceğini de söyleyen Maliye Bakanı Ağbal şöyle devam etti: “Diyoruz ya Bayburt insanların uğrak yeri olsun. Bizim gibi kaç vilayet var bu kadar güzel ihtişamlı kalesi olan. Onun dibinde Çoruh’u var. Güzel insanları var. Birde dükkânları düzelteceğiz. Belediyemiz çok güzel işler yapıyor. Şehrin dört bir tarafında park projeleri yapıyor, çocuk parkı projeleri yapıyor. Vatandaşın istifadesine sunulacak projelere tek tek başlıyor. Biraz önce bahsettim Kaleardı Şehir Parkı tamamlandı hizmete girdi. Gerçekten emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada vatandaşlarımız büyük ölçüde parkın imkânlarından yararlanacak.

” Otoparklar "

Yine Bayburt’ta hep konuşulan konu otopark yok cadde üzerinde arabalar park ediyor. Önemli bir sorundu. Şimdi kent meydanı projesinin altındaki 150 araç kapasiteli otopark projesini tamamladık. İnşallah mevsim başlayınca üst taraftaki meydan projesine başlıyoruz. Oradaki Telekom binası ile Ptt binasını da inşallah bir şekilde çözüme kavuşturursak ikisinden birini de yıkacağız. Bayburt bir kent meydanına kavuşacak, otoparkına kavuşacak. Yine bildiğiniz gibi 70 araçlık bir şehir merkezinde otopark projesini hayata geçirdik. Yine Veli Şaban Mahallesi’nde de büyükşehir belediyesi ile çalışmalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valimizle konuştuk. Burada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin finansmanını sağlayacağı 120 araçlık bir otopark yapıyoruz. Dolayısıyla artık Bayburt’ta şehir merkezinde otopark meselesi de çözülmüş olacak."

15 Temmuz Şehitler Parkı "

Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanımız Sayın Melih Gökçek’e de tekrar teşekkür etmek lazım. Hatırlarsınız 2015 yılında orada mevcut park alanının içerisinde yeni bir park projesi başlatmıştık. 7.5 milyon liralık bir projeydi. O projeyi bitirdik ve bu 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonrada o parka 15 Temmuz Şehitler Parkı adını verdik.

" Aile Yaşam Merkezi "

Belediye hızını alamadı ısıtmalı duraklar projesi başlattı. Aile Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik. Çok önemli hanım kardeşlerimden özelikle rica ediyorum oranın cıvıl cıvıl olması hiç boş kalmaması lazım. Sabah, öğlen akşam oranın sürekli hanım kardeşlerimizin istifadesine sunularak onların yararlanmalarını sağlamak lazım. Eğer eksikler varsa, aile yaşam merkezinde biz şu hizmetleri de istiyoruz denilen hizmetler varsa geri dönüşleri alın o hizmetleri de orada sunalım. Özellikle engelli çocuğu olan hanım kardeşlerimiz çocuklarını oraya getirip 1 -2 saatliğine bıraksınlar orada bir bakım alanı oluşturalım o alanda çocuklarımıza profesyonel bakıcılar baksın. O hanım kardeşlerimizde gitsin alışverişlerini yapsınlar.

" Kentsel Dönüşüm "

Şehir içinde kalmış bir sanayimiz var. Sanıyorum Çarşamba günü TOKİ sahaya iniyor. Kamulaştırmalara başlıyor. O şehrin ortasında kalmış o sanayi alanını tamamen kamulaştıracağız. Orada konutlar iş yerleri yapacağız. Bayburt’un çehresini oradan dönüştüreceğiz."