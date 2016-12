AĞBAL BABA OCAĞINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İyi ki bu coğrafyada mazluma, Müslüman'a, yetime, gurebaya hizmet eden, dara düştüğünde onların hizmetinde olan güçlü bir Türkiye var" dedi. Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada,1 Kasım seçimlerinden bu yana yaklaşık 5,5 ay geçtiğini belirterek "Dünyada bu kadar siyasi ve ekonomik karmaşanın olduğu bir ortamda, seçimlerin ülkemiz açısından bu kadar güzel neticeyle sonuçlanması, hem kendimiz hem bölge ülkeleri açısından önemli ve beklenen bir sonuçtu" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiselerin herkesi üzdüğünü dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Bölge adeta bir yangın yeridir. İnsanlar topraklarından göç etmektedir, mülteci durumuna düşmektedir. Ege Denizi, bugün bizi çok üzen hikayelerle dolu bir deniz haline gelmiştir. Yüreğimiz yanıyor, üzülüyoruz ama bir taraftan da şükrediyoruz Rabb'ime ki bu ortamda ülkemiz hem siyasi olarak hem ekonomik olarak güçlü, dimdik ayakta. İyi ki bu coğrafyada mazluma, Müslüman'a, yetime, gurebaya hizmet eden, dara düştüğünde onların hizmetinde olan güçlü bir Türkiye var."

Ağbal, seçim vaadlerini yerine getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu'nun gece gündüz çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Hem vaadlerimizi hem de reformları birer birer yerine getiriyoruz. Geçenlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son tablası da atıldığında bir defa daha boğazın iki yakasını birleştirdik. AK Parti kendi iktidarı döneminde boğazı iki defa birleştirdi. Böyle bir iktidar yok Türkiye'de. AK Parti hem Marmaray Projesi ile hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile boğazı iki defa kendi döneminde birleştirdi. Bir defa daha üçlü tüp geçitle boğazı birleştirme projesine devam ediyoruz."

Türkiye için hayallerinin büyük olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Türkiye, herşeyin en iyisini hak ediyor. Bu bölgede eğer siyasi, ekonomik istikrar olacaksa, bölge kalkınacaksa Türkiye geldiği ekonomik ve siyasi gelişmişlik seviyesiyle bölgede lider olacak ülke konumundadır" dedi.

- "Milletten aldığımızı, millete vermek için bütçe yapıyoruz"

Ağbal, bu sene 14'üncü bütçeyi yaptıklarını anlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbir iktidara nasip olmayan bir durum, arka arkaya 14 bütçe yapmışız. Her bütçede de şunu söylüyoruz, biz halkın bütçesini, milletin bütçesini yapıyoruz. Milletten aldığımızı, millete vermek için bütçe yapıyoruz. Ben bu işlere başladığımda bu ülkede IMF vardı. Hani diyorlar ya 'IMF borcunu bitirdiniz ama başka yerlerden borç alıyorsunuz.' Başka yerlerden borç alamadığınız zaman zaten IMF'den borç alırsınız. Dolayısıyla Türkiye, AK Parti, AK Parti Hükümetleri, IMF'li dönemleri uyguladığı başarılı programlarla bitirdi."

Türkiye'nin ekonomisi, bankacılığı, mali politikası ve altyapısıyla herkesin gıptayla baktığı bir konumda olduğunu belirten Ağbal, "Güçlü bir bankacılık sistemimiz var. Bütçemizin iki yakası bir arada. Bugün bütçeden vatandaşa her alanda hizmet sunabiliyoruz ve yeni projeleri hayata geçirebiliyoruz. Bunları yaparken de bütçenin iki yakasını bir arada da tutmayı beceriyoruz" diye konuştu.

Ağbal, bütçede büyük bir yapısal dönüşümü hep beraber gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Yaptığımız şey, vatandaştan aldığımız emaneti vatandaşa geri döndürmek oldu. Onun için Allah daha nice bütçeler nasip etsin. Milletin bütçesini yapalım istiyorum. Bunu yaptığımız sürece bu ülkenin kimse sırtını yere getiremez" ifadesini kullandı.

- "Hiç kimse bu milleti sınava tabi tutmasın"

Bakan Ağbal, iç ve dış hadiselerin ülkedeki güvenlik meselelerini de etkilediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Özellikle Irak'tan sonra Suriye'de meydana gelen hadiseler, bir takım terör örgütlerini kendince cesaretlendirdi. PKK'sı, DHKP-C'si, DEAŞ'ı bütün bu terör örgütleri, Türkiye'yi sınava tabi tutmak istediler, cesaret aldılar. Suriye'deki olaylardan güç ve kuvvet alacaklarını sandılar ama gerek 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti'nin dik duruşu, gerek bu meseleleri sahiplenişi sayesinde, gerekse 1 Kasım'da tek başına hükümeti kurduktan sonra özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşadığımız bu sıkıntıların bir bir üzerine gittik. Dedik ki 'Terörü kazıyana kadar, sona erdirene kadar bu mücadele devam edecek.' Terör bitene kadar bu mücadele edecek ve devam ediyor. Bugün polisimiz, askerimiz hep birlikte el ele yürekleriyle birlik olmuşlar, vatanımıza ve milletimize kast edenlere karşı canlarıyla, gönülleriyle mücadele veriyorlar, duamız onlar için."

Mücadele sırasında şehitler verildiğini aktaran Ağbal, "Allah onlara rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun ama bu millet bu topraklarda bin yıldır var. Hiç kimse bu milleti bu topraklardan asla söküp atamaz. Burayı biz vatan bildik, vatan yaptık, ilelebet binlerce yıl bu vatan, bu coğrafya bize inşallah memleket olacak. Hiç kimse bu milleti sınava tabi tutmasın" dedi.

Ağbal, milletin çok badireler gördüğüne dikkati çekerek katılımcılara şöyle seslendi:

"Karşımızdaki terör örgütleri, hep beraber yani bir merkezden emir ve talimat almışçasına birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okumaya kalkıyorlar. Biz, bize meydan okuyana haddini de hesabını da bildiririz. Biz birlik ve beraberlik içinde oldukça, güçlü oldukça, bu millete inandıkça Rabb'im bize fırsat verir, hizmetlerimizi daim ederiz, artırırız. Sadece ve sadece dualarımız bir olsun, birliğimiz ve beraberliğimizden asla ayrılmayalım. Birbirimize kenetlenelim, birlik, dirlik içinde olalım. O zaman dost da düşman da diyor ki 'Bunlar birlik, beraberlik içinde', ona göre bize tavır takınıyor."

- "Milletin anayasasını, millet yapacak"

AK Parti'nin uzun süredir sivil anayasa yapma noktasında bir irade ortaya koyduğunu belirten Ağbal, önlerindeki en önemli gündemin anayasa konusu olduğunu söyledi.

Ağbal, sürekli "Sivil bir anayasayı bu millet hak ediyor" dediklerini anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu millet, sivil bir iktidarda, sivil bir parlamentoda anayasa yapsın. Bu anayasa, özgürlükçü bir anayasa olsun, bireyin haklarını kuvvetlendirsin, devlette hesap verebilirliği artırsın. Çağdaş, medeni bir devlet, medeni bir toplum düzenini bu anayasa üzerinden koruyalım. Antidemokratik hükümleri anayasadan temizleyelim. Bu ülke eğer yepyeni bir Türkiye hayal ediyorsa bunun başladığı nokta anayasadır. Dolayısıyla o anayasayla ilgili AK Parti'nin burada hem kararlı bir duruşu hem de ortak bir anayasa üretme noktasında samimi bir iradesi var."

Gelinen noktada aynı iradeyi diğer partilerde göremediklerini dile getiren Ağbal,

"AK Parti, mutlaka ve mutlaka vatandaşa yeni bir anayasa yapma sözü verdi. Dolayısıyla bu çerçevede inşallah çalışmalarımız devam ediyor. Hep beraber dualarımızla, milletimizin desteğiyle AK Parti olarak anayasa çalışmalarını önümüzdeki günlerde bir noktaya getireceğiz" diye konuştu.

"Meclisimizde tartıştıktan sonra eğer imkan bulabilirsek kime soracağız? Halka soracağız, millete soracağız" diyen Ağbal, şöyle devam etti:

"Milletin anayasasını, millet yapacak. Demek ki bu ülkede yeni anayasayı Parlamento ve millet yapacak. Biz, niye yeni bir anayasa istiyoruz? Daha özgürlükçü bir Türkiye olsun. Ekonomisi, sosyal ve siyasal kurumları ile daha güçlü bir Türkiye olsun. Dünya bir rekabet içerisinde, bu rekabete uygun bir ekonomik ve siyasi yapılanma olsun istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda inşallah yoğun bir çaba sarf edeceğiz, kendi çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Bu dönemde artık Parlamento'nun olmazsa olmaz görevlerinin başında yeni anayasayı yapmak geliyor. Hep beraber inşallah onu da yapacağız."

Bütçe görüşmelerinin tamamlandığını hatırlatan Ağbal, "İnşallah bütçemiz memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur. Bereketli bir yıl olur. Bütçemizin iki yakasının bir arada olduğu bir noktada biz evelallah her şeyi yaparız" dedi.

Bakan Ağbal, dün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile bir araya geldiğini aktararak şunları kaydetti:

"Genç çiftçi kardeşlerimize 30 bin lira hibe desteği vereceğimizi söylemiştik.

Bununla ilgili düzenleme yapıldı. Faruk Bey'e, 'Bakın bu vaadin esas fikir babası Bayburtlulardır. Dolayısıyla bunun pilot projesine de Bayburt'tan başlamanız lazım' dedim. Bütün Bakanlarımız, bütün vilayetlerimiz için olduğu gibi Bayburt için de ellerinden geldiğince hizmet yapmaya çalışıyorlar."

Partinin il binasında gerçekleştirilen ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Cemalettin Köse ile yöneticilerin katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.