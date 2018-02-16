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Afrine Giden Askerlere, “ Genç Osman Torunları” “ Mehmetçik 69” yazılı forma hediye ettiler..

Afrin terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na takviye olarak Bayburt’tan asker gönderildi.

Afrine Giden Askerlere, “ Genç Osman Torunları” “ Mehmetçik 69” yazılı forma hediye ettiler..
16 Şubat 2018 Cuma 13:47

Askerler için Demirözü yolu üzerindeki Cephanelik önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, TFF Spor Toto 3 Lig 1. Gurupta mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Sporlu Futbolcular, Teknik Heyet ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Bayburt Grup Özel İdare Spor Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Karakaşoğlu ve Teknik Sorumlu Nevzat Türkoğlu, Bayburt Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa’ya ön yüzünde “ Genç Osman Torunları” Arka yüzünde “ Mehmetçik 69” yazılı forma hediye ederek birlik uğurlama törenine eşlik ettiler.

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Etiketler; #Afrin
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