Afrin son dakika

Afrin'den son dakika haberi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Afrin'de son dakika gelişmesi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931 oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 3 köy daha ele geçirildi. TSK ve ÖSO toplam 104 noktayı örgütten temizledi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931 oldu.

BARAJA ULAŞILDI: ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeyindeki Meydanköy Barajı'na ulaştı. Barajın kuzey ucunda çekilen ilk fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Ümranlı köyünde sıcak çatışma sürüyor.

782 HEDEF İMHA EDİLDİ: Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 782 terör örgütü hedefi imha edildi

ÜÇ KÖY DAHA TEMİZLENDİ: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in güneybatısındaki Ebu Kabe ile Hacılar köylerini ve Afrin'in batısındaki Dünbenli köyünü teröristlerden arındırdı. Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Ebu Kabe ve Hacılar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Ebu Kabe ve Hacılar köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Operasyona katılan ÖSO mensupları (fotoğrafta) görülüyor.

104 NOKTA KURTARILDI: TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 76'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 104 noktayı örgütten kurtardı. Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı,Maskah Dünbenli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.