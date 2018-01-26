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Afrin şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Bayburt’ta, TSK tarafından Afrin’de sürdürülen ‘Zeytin Dalı’ harekatında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Afrin şehitleri için gıyabi cenaze namazı
26 Ocak 2018 Cuma 18:25
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Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından  Cuma Namazının ardından ‘Zeytin Dalı’ harekatında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. 

Yakutiye Cami’nde düzenlenen törene siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 
Cenaze namazının ardından kalabalık hep birlikte şehit düşen askerler ve operasyonu sürdüren Mehmetçikler için dua etti.  

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