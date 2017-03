AFET VE İNSAN KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Bayburt Üniversitesi’nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve İnsan konulunu konferans düzenlendi.

Konferansa katılmak üzere Bayburt Üniversitesi’ne gelen Vali İsmail Ustaoğlu, Rektörlük Yerleşkesi yanında AFAD İl Müdürlüğü tarafından açılan stantları gezerek İl Müdürü Adil Arslan’dan bilgi aldı. Daha sonra konferansın yapılacağı salona geçen Vali İsmail Ustaoğlu burada “Afet ve İnsan” konulu konferansa katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans daha sonra Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tanıtım videosu ve Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan sokak röportajlarının izletilmesiyle devam etti.

Konferans açılışında AFAD İl Müdürü Adil Arslan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye topraklarının yüzde 98’inin deprem kuşağında olduğunu ifade eden AFAD İl Müdürü Adil Arslan, “Depremlere hazırlıklı olmalıyız. Bayburt’un deprem haritası Merkez’de 3’üncü derece, Demirözü – Maden hattında 2’inci derece deprem riski taşıyoruz. Erzincan sınırına yaklaştıkça yüzde 9’luk bir alan 1’inci derece deprem riski taşıyan bölge içerisinde yer alıyor.” dedi.

Şiddeti 5 ve üzeri olan depremlerin yıkıcı etkisi olduğunu belirten Arslan, “Bayburt’ta daha çok yangın afetleriyle karşılaşıyoruz. 2002 yılından bugüne kadar 35 yangın vakası yaşadık. Geçtiğimiz aylarda Yukarı Gençosman Köyü’nde 11 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın vakalarından sonra en çok su baskınları ve ardından çığ vakaları geliyor. Bu saydıklarımı heyelan, kaya düşmesi, yer altı suyu yükselmesi ve şiddetli rüzgârlar sonucu yaşanan vakalar takip ediyor.” diye konuştu.

“Türkiye’de Afet Algısı” konulu sunum yapan Bayburt Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Şengün ise afetin kaçınılmaz olduğunu ve afetlerin doğal, meteorolojik ve teknolojik kaynaklı olarak sınıflandırıldığını bildirdi. Doğal afetlerin, deprem, çığ, kuraklık, sel gibi olaylar olarak sıralayan Yrd. Doç. Dr. Hayriye Şengün, “Teknoloji aynı zamanda hızla gelişiyor. Teknolojinin sağladığı birçok yarar var ama bunun yanı sıra tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Ülkemizi ilgilendiren yakın süreçte yaşadığımız hem doğal hem teknolojik felaket olarak Çernobil faciası ve Japonya’da patlayan Fukuşima Nükleer Santrali’ni gösterebiliriz.” sözlerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Şengün, Marmara Depremi’nin Türkiye açısından bir dönüm noktası olduğunu anlatarak, 8 ili etkileyen bu deprem sonrası yapılarda denetimler ve sağlamlıklarının artırılması gibi önemli kararlara imza atıldığını kaydetti.

Son yüzyıl içerisinde 6 şiddeti ve üzerinde 184 deprem meydana geldiğini belirterek sözlerine devam eden Yrd. Doç. Dr. Hayriye Şengün, “Bu depremler sonucunda yaklaşık 500 bin bina yıkılmış ve yüz bin kişi hayatını kaybetmiş. Afetlerin yüz yıllık verisine baktığımız zaman bu olayların çoğunun deprem vakaları olduğunu görüyoruz. Arkasından heyelanlar, seller, kaya düşmeleri ve yangınlar yaşanan afetler olarak sıralanıyor. Kuraklık artık yeni bir afet olarak ülkemizi gerçekten önemli ölçüde tehdit ediyor. Küresel ısınma etkisiyle topraklarımızda artık buğday yetiştiremez hale geliyoruz.” dedi.

Afetlerden korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda çeşitli bilgiler veren Şengün, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Sonuç olarak afetlere hazırlıklı olmalıyız. Herhangi bir konuda hazırlıklı olmazsak iyi planlama yapmamışsak sorunuz çözemeyiz. Ayrıca kaynaklarımızı doğru ve tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü her israf ettiğimiz kaynak kurtaramadığımız bir can demektir. Evlerimizi güvenli yerlere ve yönetmeliklere uygun sağlıklı temeller üzerine yapmamız gerekiyor. Su kaynaklarımızı doğru ve tasarruflu kullanmamız, ormanlarımızı korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor.”

Konferansa katılanlara plaketlerini vermek üzere kürsüye gelen Vali İsmail Ustaoğlu da deprem konusunda duyarlı davranılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin her zaman farklı afetlerle yüz yüze gelebilecek bir coğrafyada yer aldığını ve Türkiye’nin tedbirli olmak zorunda olduğunu bildirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra konferansa katılanlara teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Şengün’e plaket verdi.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Kışla Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve öğrenciler katıldı.​