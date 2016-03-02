AFAD’DAN BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ’E ZİYARET

28 Şubat Sivil Savunma ve 1-7 Mart Deprem Haftası Etkinlikleri kapsamında, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Adil Arslan ve beraberindeki heyet, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

AFAD’DAN BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ’E ZİYARET
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İNŞALLAH AFET VE ACİL DURUMLARLA KARŞILAŞMAYIZ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş, “İnşallah şehrimizde afet ve acil durumlarla karşılaşmayız. Yine de AFAD ve İtfaiye Müdürlüğümüzün bu gibi durumlara karşı en iyi şekilde hazır olması gerekiyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.
BELEDİYEYLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ
AFAD Müdürü Adil Arslan ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür ederek, acil durumlarda Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Bir süre daha sohbet eden AFAD heyeti, Belediye Başkanı Memiş’e çiçek takdim ederek başarılı çalışmalarını devamını diledi.
 
Etiketler; #AFAD’DAN BELEDİYE BAŞKANI MEMİŞ’E ZİYARET
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