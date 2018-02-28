 ﻿
AFAD HEYETİNDEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET
AFAD HEYETİNDEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET
0
Erdoğan'dan kutlama mesajı
Erdoğan'dan kutlama mesajı
0
Başkan Memiş’ten Prof. Koçan’a tebrik
Başkan Memiş’ten Prof. Koçan’a tebrik
0
Bayburt'ta FETÖ davasında karar
Bayburt'ta FETÖ davasında karar
0
banner399

AFAD HEYETİNDEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürü Adil Arslan ve beraberindeki heyet, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

AFAD HEYETİNDEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET
28 Şubat 2018 Çarşamba 14:08

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş deprem hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayan ve afet durumlarında ilk akla gelen kurum olan AFAD’ın çalışmalarının önemine değinerek,  ülkemizin büyük bir bölümünün 1. Derecede deprem bölgesinde olduğuna vurgu yaptı ve depremlerin önlenemese de, alınacak tedbirlerle zararlarının azaltılabileceğini ifade etti.

Başkan Mete Memiş’e Çiçek Takdim Edildi

Başkan  Mete Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden AFAD İl Müdürü Adil Arslan ise 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Ziyaret AFAD heyetinin Başkan Memiş’e çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

banner397
Etiketler; #AFAD
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Bayburt Üniversitesi Uluslararası Akademik Ağlarını Gürcistan ile Genişletti
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesi Üreten Öğrenciler Yetiştirmeye Devam Ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.