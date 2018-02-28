AFAD HEYETİNDEN BAŞKAN MEMİŞ’E ZİYARET

Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürü Adil Arslan ve beraberindeki heyet, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş deprem hazırlıklarının koordinasyonunu sağlayan ve afet durumlarında ilk akla gelen kurum olan AFAD’ın çalışmalarının önemine değinerek, ülkemizin büyük bir bölümünün 1. Derecede deprem bölgesinde olduğuna vurgu yaptı ve depremlerin önlenemese de, alınacak tedbirlerle zararlarının azaltılabileceğini ifade etti.

Başkan Mete Memiş’e Çiçek Takdim Edildi

Başkan Mete Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden AFAD İl Müdürü Adil Arslan ise 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Ziyaret AFAD heyetinin Başkan Memiş’e çiçek takdim etmesiyle sona erdi.