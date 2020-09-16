Adana Pozantı ya Bayburtlu Kaymakam

Pozantı’da, yaklaşık iki aydır Nurettin Yavuz tarafından, Vekaleten yönetilen Kaymakamlığa, Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi çerçevesinde, asaleten Emrah Akduman atandı.

EMRAH AKDUMAN KİMDİR?

12.11.1993 tarihinde Bayburt’ta doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Bayburt’ta, liseyi Erzincan’da tamamladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümüne başladı ve 2016 yılında mezun oldu. 2015 yılında Erasmus + programı dahilinde Romanya'da Romanian American University’de bir dönem eğitim gördü.

2017 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçti. Zonguldak Valiliğinde İl Stajı, Sinop-Boyabat ilçesinde Kaymakam Refikliğini tamamlayan Akduman, Çanakkale İlinde ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. Balıkesir-Manyas ilçesinde ve Niğde-Çamardı ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü. .Vekalet görevinin ardından Ankara’da İçişleri Bakanlığınca yapılan dil kursunu tamamladıktan sonra İngiltere'de Cambridge Angelia Ruskin University’de İngilizce eğitimi aldı. Son mülki amirler kararnamesinde Pozantı ilçesine Kaymakam olarak atandı.



