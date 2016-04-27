Abuzer YILDIRIMTEPE Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Bayburt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abuzer YILDIRIMTEPE, 24 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da yapılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olağan kongresinde Genel Başkanlığına seçilen Nihat ÇELİK’in listesinde yer alarak 7 kişilik yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Abuzer YILDIRIMTEPE Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyeliğine seçildi
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Nihat ÇELİK başkanlığında oluşan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluşmaktadır.
Nihat ÇELİK / Genel Başkan
Ali İLBAŞ / Genel Başkan Yardımcısı
Şevket AVCI / Genel Muhasip
İhsan AKIN / Sekreterya Üye
Abuzer YILDIRIMTEPE / Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent ORAL / Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay BEŞLİ / Yönetim Kurulu Üyesi
 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abuzer YILDIRIMTEPE; 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan kongre sonucu oluşan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni yönetiminin ülkemizde küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının çözülerek geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tam anlamı ile bir tarım hayvancılık şehir olan Bayburt’un ilk defa bir üretici birliği merkez yönetiminde yer aldığını ve Bayburt’unda küçükbaş hayvancılıkta daha iyi noktalara gelmesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.​
 
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