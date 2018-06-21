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Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti

Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenaze töreninde insan seli.Düngeçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60), Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti
21 Haziran 2018 Perşembe 12:21

Fatih Camii'nde düzenlenen tören öncesi Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun kardeşi Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Arnavutköy Belediye Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Sakarya Milletvekili adayı milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuran hocası olarak bilinen Kemal Hut Hocaefendi, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İhsan Şenocak ve Mahmut Eren'in de aralarında bulunduğu çok sayıda cemaat mensubu katıldı.

Balkanoğlunun Cenazesine çok sayıda Bayburtlu hemşerimiz katıldı.

ERDOĞAN'IN HOCASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tören öncesi cami avlusunda kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Namaz öncesi saf tutma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuran hocası Kemal Hut Hocaefendi kısa süreli baygınlık geçirdi. Hut'a bir cemaat üyesi şemsiye yardımıyla serinlemesini sağladı. Kalabalık katılımın olduğu cenaze töreni sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

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