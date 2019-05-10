HELİKOPTERLERLE ARAMA DEVAM EDİYOR.. Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Helikopter ve Dronla arama çalışması aralıksız sürüyor.

Nişancı, dünyanın en tehlikeli yolu olarak ünlenen Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü. Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

Öte yandan Nişancı'nın düştüğü nokta Dumlu (Henege) sınırları içerisinde kalıyor. Düşülen uçurumun bitiminde ise Henege Deresi yer alıyor.