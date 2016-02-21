98. Yıl Coşkusu Devam Ediyor

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinleri tüm hızıyla devam ediyor. Programların ikinci günü hükümet meydanındaki Atatürk Anıtında gerçekleşen çelenk koyma töreniyle başladı. Törene Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Ak Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum müdürleri, askerler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören Bayburt Valiliği, garnizon komutanlığı ve belediyemiz tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam etti. Buradaki tören şehrimizin kurtuluş günü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderen devlet erkânının mesajlarının okunmasıyla sona erdi.

Şehit Başkanın Kabrine Ziyaret

Atatürk Anıtı’ndaki ilk törenin ardından Bayburt’ta 21 Şubat Kurtuluş Günü dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan kurtuluşun sembol isimlerinden şehit belediye başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Ulu Camii’nin bahçesinde bulunan kabrine geçildi. Belediye Başkanımız Mete Memiş burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

İki Tarihi Camide Mevlidi Şerif Okundu

Kurtuluşun ikinci gününde törenler devam ederken biryandan da tüm şehitlerimiz için şehrimizin tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde öğlen namazı öncesi mevlid-i şerif okutuldu. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara camii girişinde mevlid şekeri ve gül suyu ikram etti.







