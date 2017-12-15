81 İLİZ HEPİMİZ BİRİZ” SERGİSİ

Türkiye genelinde 81 ilden, 81 öğretmenin yerli üretim ve kültürel değerlere destek vermek amacıyla geliştirdiği "81 İliz, Hepimiz Biriz" eTwinning Projesi kapsamında Bayburt’ta sergi düzenlendi.

Sergi açılışına katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, tüm Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen sergi hakkında projenin Bayburt İl Koordinatörleri Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Abdullah Demirer ve Müdür Yardımcısı Hülya Uçar’dan bilgiler aldı.

Vali Pehlivan açılışta yaptığı konuşmada projenin yerli malların, ürünlerin, kültürel değerlerin tanıtımını profesyonel bir mantıkla ele alması ve bunu teknolojik olanaklardan yararlanarak gerçekleştirmesi yönünden güzel bir çalışma olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, “Özellikle sanal ortam insanlarımızın illerimiz hakkındaki bu bilgilere ulaşmasını daha kolay hale getiriyor. İllerimiz bu anlamda birbirlerine daha da yakınlaşıp insanlarımızın il ve ilçeler hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı’mıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, sergiyi koordine eden siz değerli öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimiz ve çocuklarımızın örnek alacakları bir uygulama olur.” diye konuştu.

Vali Pehlivan daha sonra Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer katılımcılarla birlikte sergi açılışını gerçekleştirerek eserleri inceledi.

Açılışa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.​