Bayburt-Trabzon il sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Nişancı'nın ayakkabısının tekinin bulunduğu Soğanlı Deresi'nin yönü değiştirilerek, arama çalışmaları kolaylaştırılacak.

Soğanlı Dağı'nda cuma günü kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı (AA) Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabısının teki bulunan gazeteci için bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri haritalar üzerinden bölgede arama yapılacak alanları belirliyor.

Bu gün 215 kişilik ekip arama çalışmalarını yürütüyor.

Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri suya girerek demir çubuklarla göletleri tarıyor.

DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.

Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılırken, Nişancı'ya ait ayakkabının bulunduğu yerden başlanarak 300 metrelik dere yatağı didik didik aranıyor. DSİ ekipleri dere yatağına da tel örgü çekti.

Derenin yönü değiştirilecek

Soğanlı Deresi'ndeki su seviyesinin azaltılması ve derenin yönünün değiştirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) devreye girdi. Suyun yönü değiştirilmesi ile dere yatağında arama çalışmaları kolaylaştırılacak.