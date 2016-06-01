50 ilin valisi değişti

Valiler kararnamesi yayınlandı. 22 ilin valisi merkeze alındı. 24 ile yeni vali atandı.

Kararnameye göre, 22 vali merkeze alınırken, 24 ile yeni vali atandı. 26 ilin valisi de kendi aralarında yer değiştirdi.



Kararname, Resmi Gazete'de yer alacak.



MERKEZE ALINAN VALİLER



İçişleri Bakanlığı'nın Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre;Adana Valisi Mustafa Büyük, Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, Aksaray Valisi Şeref Ataklı, Antalya Valisi Muammer Türker, Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Artvin Valisi Kemal Cirit, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Burdur Valisi Hasan Kürklü, Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Çorum Valisi Ahmet Kara, Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Iğdır Valisi Davut Haner, Karabük Valisi Orhan Alimoğlu, Karaman Valisi Murat Koca, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Konya Valisi Muammer Erol, Sivas Valisi Alim Barut, Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu ve Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı Merkeze alındı.



GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER



Görev yerleri değişen valilerin listesi şöyle: Adıyaman Valisi Mahmur Demirtaş Adana Valiliğine, Bursa Valisi Münir Kartaloğlu Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak Aydın Valiliğine, Rize Valisi Ersin Yazıcı Balıkesir Valiliğine, Ardahan Valisi Ahmet Deniz Batman Valiliğine, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz Burdur Valiliğine, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük Bursa Valiliğine, Niğde Valisi Necmeddin Kılıç Çorum Valiliğine, Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak Denizli Valiliğine, Kars Valisi Günay Özdemir Edirne Valiliğine, Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu Erzurum Valiliğine, Batman Valisi Azmi Çelik Eskişehir Valiliğine, Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın Isparta Valiliğine, Aydın Valisi Erol Ayyıldız İzmir Valiliğine, Isparta Valisi Vahdettin Özkan Kahramanmaraş Valiliğine, Kilis Valisi Süleyman Tapsız Karaman Valiliğine, Malatya Valisi Süleyman Kamçı Kayseri Valiliğine, Hakkari Valisi Yakup Canbolat Konya Valiliğine, Bilecik Valisi Ahmet Hamdi Nayir Kütahya Valiliğine, İzmir Valisi Mustafa Toprak Malatya Valiliğine, Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer Manisa Valiliğine, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman Mardin Valiliğine, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş Rize Valiliğine, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna Şanlıurfa Valiliğine, Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan Tekirdağ Valiliğine, Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz Trabzon Valiliğine atandı.



YENİ ATANAN VALİLER

Yeni atanan valilerin listesi ise şu şekilde: Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Adıyaman Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aziz Yıldırım Afyonkarahisar Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aykut Pekmez Aksaray Valiliğine, Şişli Kaymakamı Salih Işık Amasya Valiliğine, Sultanbeyli Kaymakamı İbrahim Özefe Ardahan Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muhterem İnce Artvin Valiliğine, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim Bartın Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Ustaoğlu Bayburt Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Elban Bilecik Valiliğine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Mesut Köse Çankırı Valiliğine, Sorgun Kaymakamı Ali Arslantaş Erzincan Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Okay Memiş Gümüşhane Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Cüneyit Orhan Toprak Hakkari Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Turgay Alpman Iğdır Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Rahmi Doğan Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet Aktaş Karabük Valiliğine, Derince Kaymakamı Mesut Yıldırım Kastamonu Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İlhami Aktaş Nevşehir Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet İlker Haktankaçmaz Kırıkkale Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi İsmail Çataklı Kilis Valiliğine, Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu Niğde Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Davut Gül Sivas Valiliğine, Akyurt Kaymakamı Tuğba Yılmaz Yalova Valiliğine, Başbakanlık Müşaviri Kemal Yurtnaç Yozgat Valiliğine atandı.