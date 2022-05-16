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5. Dede Korkut Bilim Şenliklerin 7. Gününe CİRİT damga vurdu

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri yedinci günü; UKSANİL Sempozyumu gezisi, atletizm, masa tenisi ve voleybol final maçları, atlı cirit etkinlikleriyle tamamlandı.

5. Dede Korkut Bilim Şenliklerin 7. Gününe CİRİT damga vurdu
16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:34

BAYBURTGÜNDEM-  UKSANİL Sempozyumu kapsamında düzenlenen gezi programı kapsamında katılımcılar Baksı Müzesini ziyaret ettiler. Katılımcılar, gezi programı sonrasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve sempozyum düzenleme kuruluna ilgileri için teşekkürlerini iletti.

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında halka açık olarak gerçekleştirilen Atletizm yarışması Üniversitenin Bâbertî Külliyesinde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in

komutu ile start alan yarışmada, erkek katılımcılar 4 km ve kadın katılımcılar 2 km uzunluğundaki parkurda dereceye girebilmek için birbirleriyle rekabet ettiler. Erkekler kategorisinde Abdulgaffar Aldemir birinci, Bayram Ertek ikinci ve Doğukan Yakut üçüncü olurken; kadınlar kategorisinde birinci Nilgün Yarin, ikinci Cane Demir ve üçüncü Zeynep Türkben oldu. Atletizm yarışması; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Karataş, akademik ve idari personel ile yarışmaya katılım sağlayanların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. 

Atletizm yarışmasının ardından ise Çoruh Atlı Spor ve 21 Şubat Atlı Spor kulüplerinin kıyasıya rekabet ettiği atlı cirit müsabakasına geçildi. Müsabaka, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi karşısında yer alan atlı cirit sahasında gerçekleştirildi. Öğrenci, sporcu ve spor severlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabaka Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof Dr. Ali Savaş Bülbül, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, akademik ve idari personel tarafından büyük bir heyecan ile takip edildi.  Müsabaka sonunda Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından, 21 Şubat Atlı Spor Kulüp Başkanı Gökmen Bahadur, Çoruh Atlı Spor Kulüp Başkanı Serdar Sarıaslan’a teşekkür plaketi, sporculara ve hakemlere teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Müsabakadan sonra atlı cirite meraklı olan öğrenciler ve vatandaşlar ata binme heyecanını büyük bir keyif ile deneyimlediler.

Şenlikler kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasına ise Bayburt Üniversitesi bünyesinde beş kadın, beş erkek ve iki personel ayağı olmak üzere toplam on iki takım katıldı. Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda yapılan final maçlarının sonunda kadınlar ayağında Aydıntepe Meslek Yüksekokulunu, erkekler ayağında Demirözü Meslek Yüksekokulunu, personel müsabakasında ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu mağlup eden Spor Bilimleri Fakültesi takımları şampiyon oldu.

Masa Tenisi Turnuvasında da altısı kadın olmak üzere toplam yirmi üç sporcu yer aldı. Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda kadınlar sıralamasında birinci Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Leyla Özdemir, ikinci Eğitim Fakültesinden Sümeyye Kaplan, üçüncü ise Spor Bilimleri Fakültesinden Fidan Emir oldu. On yedi erkek sporcunun yer aldığı müsabakalarda ise Spor Bilimleri Fakültesinden Abdullah Ertaç birinci olurken ikinciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Tolgahan Uzun üçüncülüğü ise Eğitim Fakültesinden Veli Akgün elde etti.

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