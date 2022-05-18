5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ikinci haftasında da hız kesmiyor. İkinci gün yarışma, spor müsabakaları ve konser etkinlikleriyle devam etti.

BAYBURTGÜNDEM- 5. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Sitting Darts AB proje uygulaması Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında Özel öğrenciler ile Bayburt Üniversitesi öğrencileri karma takım halinde yarıştılar. Engellerin sadece zihinde olduğunu göstererek, birlikte yarışmanın, oynamanın ve eğlenmenin tadını çıkardılar. Organizasyona toplamda 16 yarışmacı, 8 hakem ve Bayburt Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Bayburt Üniversitesi Kültür merkezi Okçuluk salonunda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Kul'un iştirakları ile olimpik okçuluk yarışması düzenlendi. Yarışmaya Bayburt Üniversitesi farklı bölümlerinden ve Demirözü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 20 erkek 10 kız sporcu katıldı. Yarışmada dereceye giren sporculara 19 Mayıs 2022 perşembe günü yapılacak olan ödül töreni ile madalyaları verilecek.

Şenlikler kapsamında Bayburt'ta bulunan ortaokulların katılımıyla gerçekleştirilen Matematik Bilgi Yarışması ise iki etaptan oluştu. İlk oturumda yarışan on iki okul arasından altı okul finale kaldı. Finale kalan altı okul Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen oturumda yarıştı. Bu doğrultuda Demirözü İmam Hatip HNRB Ortaokulu birinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Bayburt Ortaokulu üçüncü oldu. Birinci, ikinci ve üçüncüye plaket takdiminin yapıldığı Matematik Bilgi Yarışmasında katılımcıların tamamına katılım belgeleri verildi. Milli Eğitime bağlı okullar ile Bayburt Üniversitesi arasındaki iş birliğini artırmak ve bir araya gelmek için düzenlenen yarışmada seyirci olarak katılan misafirlerimiz de Bayburt Üniversitesi tarafından ağırlandı.

Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşen yirmi dört kişinin ön değerlendirilmeye alındığı BAYÜ Ses Yarışmasında on iki kişi yarı finale katılmaya hak kazandı. Yarı finalde jüri değerlendirmesinden geçerek finalde yarışan altı isim; Ali Yılmaz, Ayşe Aslan, Azizhan Angay, İsa Aktaş, Saliha Sevil Aslan ve Tunahan Alpaslan oldu. Yarışmacılara performansları sırasında klavye ile Serhan Öztürk eşlik etti. Değerlendirmelerini aralarında ünlü sanatçı Ferah Zeydan'ın da bulunduğu jüri üyelerinin yaptığı BAYÜ Ses yarışması üçüncüsü olarak bin TL'lik ödülün sahibi Azizhan Angay, BAYÜ Ses yarışması ikincisi iki bin TL'lik ödülün sahibi Ayşe Aslan, BAYÜ Ses yarışması birincisi üç bin TL'lik ödülün sahibi İsa Aktaş oldu. Yarışmacılara ödülleri Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından verildi.

Günün son etkinliği ise Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda düzenlenen Ferah Zeydan konseri oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren Ferah Zeydan konsere katılanları coşturdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler oldukça eğlendiler. Bayburt Üniversitesinin konukseverliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ferah Zeydan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.