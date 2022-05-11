5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri ikinci günü; eğitim, proje şenliği, münazara, çalıştay ve ses yarışması etkinlikleriyle devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Kudaka Projesi kapsamında desteklenen “Coğrafi İşaret İle Bayburt Gelişiyor” eğitimi, 10:00- 17:00 arasında Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde, proje yürütücüsü Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz; coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve pazarlama süreçlerinin yönetimi hakkında bilgi verdi. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde, 11:00- 14:00 saatleri arasında “Sağlık Bilimleri Proje Şenliği” düzenlendi. Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan şenlikte, mezuniyet projelerinin poster halinde sunulduğu bir yarışma yapıldı. Yaklaşık yüz öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri takdim edildi. “Dijitalleşen Dünyayı Doğru Algılamak” isimli münazara etkinliği, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi­ Sadruşşerîa Konferans Salonunda 13:00- 14:30 arasında gerçekleşti. Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Fatma Betül Şükür ve Öğr. Gör. Fikret Karakoç rehberliğinde hazırlanan münazara programı Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapıldı. Bayburt Üniversitesi Gökhan Budak Konferans Salonunda 14:00- 18:00 saatleri arasında TÜBİTAK projesi kapsamında destek alan “Kırsal Kalkınmada Arıcılık” çalıştayı düzenlendi. Moderatörlerin yönlendirdiği oturumlarda, arıcılık ve kırsal kalkınma arasındaki dönüşümlü ilişki tüm yönleriyle değerlendirildi. Günün son etkinliği BAYÜ Ses Yarışması ön değerlendirme programı ile 17:30’da Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleşti. Ön değerlendirmeye Bayburt Üniversitesi personel ve öğrencileri katılım sağladı.