5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri Başladı

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği’ açılış programı ile başladı.

BAYBUIRTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesinin organize ettiği ve 80’in üzerinde etkinliğin düzenleneceği ‘5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği programları başladı. Şenliklerin ilk gün etkinliklerinde açılış programının yanı sıra, Kariyer Zirvesi 2022, kokteyl, iki farklı konferans ve bir de sergi düzenlendi.

Şenliklerin açılış programı Bâbertî Külliyesinde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda yapıldı. Burada gerçekleştirilen programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sponsor firma yetkilileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Şenliklerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mutlu Türkmen gerçekleştirilecek programların ülkemize, bölgemize ve şehrimize büyük katkıları olacağına inandıklarını dile getirdi. Düzenlenecek olan şenliklerin dört ana başlıkla gerçekleştirileceğinin altını çizerek salgından dolayı kesintiye uğrayan şenliklere iki senenin akabinde tekrar başlanıldığını söyledi. Şenliklerin geniş bir program takvimi ile yaklaşık iki haftalık bir sürede gerçekleştirileceğini ifade eden Rektör Türkmen, “5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’ni, öğrencilerimizi memnun edecek bir formatta ve onların da sürece bizzat katılımıyla yapmaya çalışıyoruz. Şenliklerimizi şehrimiz için de bir marka değer oluşturacak biçimde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. İçinde kültür, spor, sanat aktivitelerinin yanında bilimsel çalışmaların da yer alacağı bahar şenliğimizi mezuniyet programlarımızla nihayete erdireceğiz. Etkinliklerin bu kadar kısa sürede olgunlaşmasında emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma, etkinlikleri finansal olarak destekleyen sponsor firmalarımıza, etkinliklerin düzenlenmesinde destek olan paydaşlarımıza, katılım sağlayan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Programda bir konuşma yapan Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise “Bugün burada bizim toyumuz var. Sayın Rektörümüz burada bir toy toplamış. Üniversitemiz bilim, kültür, sanat ve sporu kapsayan başlıklar altında bir şenlik tertiplemiş. Burada önemli ilmi çalışmalar gerçekleştirilecek, istişareler yapılacak, sanatsal ve sportif faaliyetler yürütülecek. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen bu etkinliklerle; milletimizin, kültürümüzün bizlere sunduğu değerlerin yaşatılmasına, şuurun, bilincin ve bilimin irfanla bütünleşmesine katkı sunulduğu için de ayrı bir gurur duyuyorum. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Programda yaptığı konuşmada Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve ekibini tebrik eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise “Şehrimizi Dede Korkut’la bir arada anmak bizler için oldukça önem arz ediyor. Dede Korkut bizim çok önemli bir değerimiz. Bu doğrultuda bugün Bayburt’umuzda, Üniversitemizin önderliğinde, Rektör hocamızın özel ilgisi ile hazırlanmış olan 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerini gerçekleştiriyoruz. Şenliklerin şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

Program, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından gerçekleştirilen ‘Dede Korkut’tan Ahmet Yesevi’ye Bizi Biz Yapan Ruh’ ve ardından Prof. Dr. Nazir Ahmad tarafından gerçekleştirilen ‘Genç Yetiştirmenin Zorlukları: Dijital Dünyada Gençleri Yetiştirmek’ başlıklı konferanslarla devam etti.

Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde düzenlenen Kariyer Zirvesi 2022 etkinliği kapsamında ise firmalar tarafından açılan stantlarda öğrencilere bilgi paylaşımında bulunuldu. Kariyer Zirvesi 2022 etkinliğinde; Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Damla Aydaş ‘Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı’ hakkında konuşma gerçekleştirdi. Ardından Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, ‘Hâkim ve Savcı Nasıl Olunur?’ başlıklı etkinlikte öğrencilerin sorularını cevapladı. Bayburt Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi 2022’nin son etkinliğinde ise Power Firması yetkilileri tarafından öğrencilere yönelik, yurtdışı eğitimiyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Günün son programı ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü tarafından düzenlenen ‘Imaginary Matematik Sergisi’ oldu. Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi fuaye alanında gerçekleştirilen sergide matematiksel resimler ve denklemlerin görsel karşılığı olan otuz resim yer aldı.