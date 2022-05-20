5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri on birinci günü; sergi, ödül töreni, tiyatro ve konser etkinlikleriyle devam etti.

BAYBURTGÜNDEM- Kültür Merkezi Fuaye Alanında saat 10.00’da; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Bölümü ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin farklı çalışmalarından oluşan üç bölümlük serginin açılışı yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri maket, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri afiş ve tasarımlarını sunarken Resim Bölümü öğrencileri ise iki dönem boyunca yaptığı çalışmaları sergide sundular.

Ayrıca yağlı boya, desen, akrilik gibi çalışmalar, obje çizimleri, figür çizimleri ve Bayburt temalı resimlerin de yer aldığı sergi 23.05.2022 tarihine kadar Kültür Merkezi Fuaye Alanında sergilenmeye devam edecek.

5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Spor Turnuvaları Ödül Töreni Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda gerçekleştirildi. Programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse, dekanlar, daire başkanları, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Rektör Türkmen’in açılış konuşmalarıyla devam etti.

Beşincisi düzenlenen Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında çok sayıda sportif etkinlik yapıldığının altını çizen Rektör Türkmen, yarışmalarda derece elde eden sporculara, etkinliklere katkı sunan öğrencilere, programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin yanında sporu da şenliklerin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini vurgulayan Rektör Türkmen konuşmasının sonunda gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da kutladı.

13 farklı kategoride gerçekleştirilen spor turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri ise Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Metin, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Demir, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Ceyhan, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Albayrak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Arif Erkul ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü Yıldırım tarafından verildi.

Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda saat 16:00’da Mehmet Tahir İkiler tarafından tek kişilik tiyatro performansı sergilendi. Gelenekli Türk Tiyatrosu’nda usta çırak ilişkisiyle ailesinin Turne Tiyatrosu’nda yetişen ve Türkiye’nin dört bir yanında mesleğini icra eden Mehmet Tahir İkiler, Gelenekli Türk Tiyatrosu Gösterisi sundu. Mehmet Tahir İkiler’e hediye takdimi ise Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından yapıldı.

Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda saat 20:00’de BAYÜ Personel ve Öğrenci Konseri dinleyiciyle buluştu. Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan konser, Bayburt Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Sinem Miraç Öztürk yönetiminde hazırlandı. Akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenen müzik şöleninde pek çok esere yer verildi.