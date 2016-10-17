4.Medya sanat ödülüne değer görülenler belli oldu

Uluslararasi bayburt sanatçılar derneği 4 uncu medya ve sanat onur ödüllerine değer görülen isimler belli oldu..

2012 yılından beri geleneksel olarak her yıl verilen onur odülleri bu yıl için bir birinden farklı alan ve kategorilerde ki isimlerden oluşan

Değerlere verilecek.

17 aralık 2016 tarihinde Bayburt ta gerceklestri lecek olan sanat kurumu onur odülleri için dernek başkanı ülkü koçan su ifadeleri kullandı..

Geleneksel olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek leş tirecegimiz onur odülleri mizin 4 uncusunu bayburt ta düzenlenecek özel bir etkinlik içerisinde belirlenen isimlere verilecektir. Bulunduk ları alanlarda farkındalık ve sıra dışı faaileyette bulunan isimlerden oluşan değerlerimizi toplumla buluşturmaya devam edeceğiz



Bölgesel ve yöresel sanatın gelişim surecinde etkin rol alan değerlerimizin birer kültür elçisi olarak bunu hakkettiklerini dusunuyorum.

2016 yılı sanat kurumu onur odul kategorileri ve isimlistesi..

Geçen yıl verilen onur ödülleri nde dikkat çeken isimler arasında yılın bürokratı kategorisinde Tunceli valisi Osman kaymak değer görulmustu..Bu sene için Bayburt tarim gıda il müdürü bu ödüle değer görüldü.

Yılın bürokratı

Bayburt il gıda ve tarım müdürü

Abdulkadir Karabulut

Yılın edebiyat ve yazarı

Tarık torun

Yılın görsel sanatçısı.. fotoğraf

Feridun hacihasanzade

Yılın halk kültürü ve araştırmacısı

Köksal gedik

Yılın turk halk müziği sanatçısı ..

beste..söz ve yorum.

Devran

Yılın beste ve söz yazarı

Sinan Kayaoğlu

Ayrıca bu yıl ilk kez vereceğimiz fark yaratanlar onur ödülü bir eğitim kurumu na veriliyor

Arpalı şehit fatih kostik okulu

Okul aile birliği başkanı Ahmet kocatürk

Ve okul müdürü abdulvahap Eryılmaz a verilecektir

Bi geceye özel Türk halk müziği sanatçısı devran konser etkinliği yani sıra Çanakkale onsekiz mart üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümü öğretim üyesi vahit Novruzov kişisel resim sergisi Taşhan kültür merkezi de açılıyor...

