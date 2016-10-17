4.Medya sanat ödülüne değer görülenler belli oldu

Uluslararasi bayburt sanatçılar derneği 4 uncu medya ve sanat onur ödüllerine değer görülen isimler belli oldu..

4.Medya sanat ödülüne değer görülenler belli oldu
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2012 yılından beri geleneksel olarak her yıl verilen onur odülleri bu yıl için bir birinden farklı alan ve kategorilerde ki isimlerden oluşan 
Değerlere verilecek.

17 aralık 2016 tarihinde  Bayburt ta gerceklestri lecek olan sanat kurumu onur odülleri için dernek başkanı ülkü koçan su ifadeleri kullandı..

Geleneksel olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek leş tirecegimiz  onur odülleri mizin 4 uncusunu bayburt ta düzenlenecek özel bir etkinlik içerisinde belirlenen isimlere verilecektir. Bulunduk ları alanlarda farkındalık ve sıra dışı faaileyette bulunan isimlerden oluşan değerlerimizi toplumla buluşturmaya devam edeceğiz

Bölgesel ve yöresel sanatın gelişim surecinde etkin rol alan değerlerimizin birer kültür elçisi olarak bunu hakkettiklerini dusunuyorum.

2016 yılı sanat kurumu onur odul  kategorileri ve isimlistesi..
Geçen yıl verilen onur ödülleri nde dikkat çeken isimler arasında  yılın bürokratı kategorisinde Tunceli valisi Osman kaymak değer görulmustu..Bu sene için Bayburt tarim gıda il müdürü bu ödüle değer görüldü.

Yılın bürokratı
Bayburt il gıda ve tarım müdürü
Abdulkadir Karabulut

Yılın edebiyat ve yazarı
Tarık torun

Yılın görsel sanatçısı.. fotoğraf
Feridun hacihasanzade

Yılın halk kültürü ve araştırmacısı
Köksal gedik

Yılın turk halk müziği sanatçısı .. 
beste..söz ve yorum.
Devran

Yılın beste ve söz yazarı
Sinan Kayaoğlu

Ayrıca bu yıl ilk kez vereceğimiz fark yaratanlar onur ödülü bir eğitim kurumu na veriliyor
Arpalı şehit fatih kostik okulu
Okul aile birliği başkanı Ahmet kocatürk
Ve okul müdürü abdulvahap Eryılmaz a verilecektir

Bi geceye özel Türk halk müziği sanatçısı devran konser etkinliği yani sıra  Çanakkale onsekiz mart üniversitesi güzel sanatlar fakültesi resim bölümü öğretim üyesi vahit Novruzov kişisel resim sergisi Taşhan kültür merkezi de açılıyor...

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