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4.GÜN HALA BULUNAMADI..

130 personel 7 grup halinde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiler.

4.GÜN HALA BULUNAMADI..
14 Mayıs 2019 Salı 15:39
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Derebaşı Deresi’nde dar vadi içerisinde 4. gün devam eden arama çalışmalarına Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri ile birlikte toplam 130 personel 7 grup halinde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiler.  

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