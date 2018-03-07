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45 Yaş Üzeri 45 Bayan Kitap Okusun Diye

Bayburt Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘’45 Yaş Üzeri 45 Bayan Kitap Okusun Diye’’ isimli ödüllü kitap okuma yarışması başladı.

45 Yaş Üzeri 45 Bayan Kitap Okusun Diye
07 Mart 2018 Çarşamba 11:11

Birinciye çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye sürpriz ödüllerin verileceği yarışma kapsamında 2 Mart 2018  – 25 Nisan 2018 tarihleri arasında 3 adet kitap okuyarak 25 Nisan 2018 ’de yapılacak sınavda başarılı olanlar ödül almaya hak kazanacak. Ödüller ise 27 Nisan 2018’de yapılacak törenle sahiplerine teslim edilecek.

Okunacak Kitaplar Bayburt Belediyesi’nden

Okunacak kitapları Bayburt Belediyesi’nin temin ettiği programda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş ‘’Okumak zorundayız. Okuduğumuz zaman çocuklarınıza, eşinize, yakınlarınıza çok daha faydalı olacağınızı göreceksiniz.  Özellikle de genç yaştaki arkadaşlarımızın daha çok okumaları lazım.  Benim annem 89 yaşında ve kitap okuyor. Evde bizim kitaplarımızdan beğendiklerini okuyor.  Okuduğu kitaplar hafızasında kalıyor.  Bir olayla karşılaştığı zaman onu çok daha iyi mukayese edebiliyor. Kendi hayatına uygulayabiliyor.  Karşısındaki insanlara da o konuda tavsiyede bulunuyor. İnşallah okursunuz. Okuduğunuz zaman ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz.’’ İfadelerini kullandı.

Başkan Memiş konuşmasının ardından yarışmacılara kitaplarını takdim etti.

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