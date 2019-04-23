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4. Uluslararası Öğrenci Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bayburt Üniversitesi uluslararası öğrencileri, Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası kapsamında düzenledikleri 4. Geleneksel Uluslararası Öğrenci Festivalinde kültürlerini yansıtan renkli bir gösteri sundu.

4. Uluslararası Öğrenci Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
23 Nisan 2019 Salı 11:12
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Türkmenistan, Azerbaycan, Mısır, Burundi ve Moritanyalı öğrencilerin hazırladığı dans gösterilerinden, şiir dinletilerinden, şarkılardan ve tanıtım jeneriğinden oluşan Festivali izlemeye gelenler farklı coğrafyaların kültürüne tanıklık etti. Bayburt Üniversitesi’nin bir araya getirerek kültürel bir mozaik oluşturduğu uluslararası öğrenci ekibi, izleyenlere ülkelerine has tatlılardan ikram etti. Yoğun katılımın gözlendiği Festival sonunda aynı sahnede buluşan Türk ve Uluslararası öğrenciler gönüllerince dans ederek birlik mesajı verdi.

Festival sonunda Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.  

Festivale Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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