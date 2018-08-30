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30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt'ta kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Bayburt'ta kutlandı
30 Ağustos 2018 Perşembe 13:57

Kutlamalar Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başladı ve Cumhuriyet caddesindeki geçiş töreniyle devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi başladı. Kutlama törenine Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Bülent Vanlı, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Siyasi Parti İl Başkanları, Kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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