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3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti
03 Ekim 2019 Perşembe 13:04

Ağustos ayında açıklanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) Kararları ile emekliye ayrılan Orgeneral İsmail Serdar Savaş’ın yerine 3. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Şeref Öngay Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Korgeneral Öngay, Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Epcim tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından yanındaki heyetle Valilik Makamına geçen Korgeneral Öngay, Vali Epcim’e yeni görevinin hayırlı olmasını temennilerini iletti.

Vali Epcim ise Ağustos ayı sonunda düzenlenen devir teslim töreni ile görevi devralan Korgeneral Öngay’a yeni görevinin hayırlı olmasını temennisini iletti.

Ziyarette Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, 17. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel yer aldı.

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