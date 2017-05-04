3 Mayıs Milliyetçiler Günü Bayburt’ta kutlandı..

3 Mayıs Milliyetçiler Günü vesilesi ile Ocak Başkanı ÖTÜNÇ basın açıklaması yaptı. Basın açıklması esnasın da il ocak yöneticiler ve teşkilat mensupları bulundu.

Değerli basın mensupları,kıymetli ülküdaşlarımız ; Türk milliyetçileri adeta şairin:öz yurdunda garipsin,öz vatanında parya mısralarına hak verdirecek şekilde,öz yurtlarında,sırf milli hislerine tercüman oldukları,Milli kimliğe sahip çıktıkları için tutukladılar,hapse atıldılar,tabutluklarda akılalmaz işkencelere maruz kaldılar.

Gayri milli ideolojilere yayılma sahası bırakan, bu ideolojilerin propagandasını yapanlara karşı müsamaha gösteren dönemin iktidarına karşı "milli duruş ve kültürden " taviz vermeyen, hükümeti ve idarecileri açıkça uyaran: Buna mukabil Türk ve devletini idare edenlerce zulme uğrayan, 3 mayıs 1944 kahramanlarını, büyük dava adamlarını, Türk milliyetçiliği davasının cesur seslerini, rahmet ve minnetle anıyoruz.

73. Yıldönümünü idrak ettiğimiz 3 mayıs, Türk milliyetçileri için bir sembol, bir yeniden diriliştir. Türkün kurduğu son devleti, yabancı ideolojilere peşkeş çekmek isteyenlere karşı, hiç korkmadan gerçekleri haykıran 23 Türkçe sesin adıdır.

Son ve müstakil tek vatan toprağını, sosyet emperyalizmine terk etmemek, Oğuzhandan başlayan kutlu kervanı kıyamete kadar sürdürmek adına zamanın Kursadları: ALPARSLAN TÜRKEŞLER, OSMAN YÜKSELLER, ZEKİ VELİDİ TOGANLAR, ORHAN ŞAİK GÖKYAYLAR ve nicesi bu örtülü istilaya açıkça karşı durmuş ve bedel ödemişlerdir.

Türklüğün izzet ve gururunu haykırmanın sonu tabutluk denilen, işkencehaneye girmek, 250-300 lük ampulün altında, iki büklüm olup kavrulmak olsada, acı içerisinde tırnaklarının sökülmesine sebeb versede; bizler eminiz ki Fatihin, Alparslanın, Bilge Kağanın, Oğuzhanın torunlarına, bütün bu işkenceler, en büyük rütbe ve onur olmuştur.

Türk milliyetçilerine,devrin, ceberrut idaresince, zulüm ve cefaya dönüşen, 3 mayıs tarihi ile simgelenen olaylar esasında, Türklük ile Türk düşmanlarının mücadelesinden başka birşey değildir.

Ülkücü Hareketin kurucusu: Merhum Başbuğumuzun da genç bir teğmen iken, nasibini aldığı o zulüm devrinin ve kafa yapısının farkında olan milliyetçi ülkücü hareket, yine aynı iman ve aynı kararlılıkla Türk düşmanlarının, bölücü hainlerin ve ipi yabancı güç ve ideolojilerin elinde olanların karşısındadır.

Varlığını Türk milletinin tarihi varlığından alan, Türk milletinin ebediyyen hür ve müstakil yaşaması için gece gündüz demeden, hiç bir menfaat gözetmeden çalışan ülkücü hareket ve Ülkücü kadroları; Türk İslam ülküsü ışığında, yarının büyük Türkiyesi için ter dökmeye devam edecektir.

Milliyetçi bir çok şer odağının hedefinde olduğumuz bugünlerde, milliyetçi ülkücü hareket, yine ülkemizin ve milletimizin yegâne teminatı olarak, şer odaklarının karşısında, dimdik durmaya devam edecektir.

3 mayıs 1944'ün 73. Yılında; Türklüğün bekası için çalışmış ve bedel ödemiş tüm büyüklerimizi vede 3 mayıs kahramanlarını bu vesile ile rahmet ve minnetle anıyoruz.

Onların açtığı kutlu yolda, Türklüğümüzün bilincinde yaşamaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Arkadan gelen her ülkücü birey, evvel gidenlerin bıraktığı kutlu mirası sahiplenecek, ahde vefa imandandır 'PEYGAMBER' sözü gereği, ecdadına her anlamda layık olmaya çalışacaktır.

İnşaallah, yarının büyük ve güçlü Türkiyesi, kendini yetiştirmiş, bir elinde Kuran, bir elinde bilgisayar olan, donanımlı ülkücü kadrolar olacaktır.

Bu kutlu yolda yüce 'ALLAH' yar ve yardımcımızdır.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

ÜLKÜ OCAKLARI BAYBURT İL BAŞKANI

FATİH ÖTÜNÇ