3 .İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı..

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın 3’üncüsü Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan toplantının faydalı ve güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından Bayburt’ta 162 ana proje olduğunu aktardı. Bu projelerin 1 milyar 536 milyon 457 bin 383 Türk Lirası (TL) tutarında olduğunu bildiren Vali Ali Hamza Pehlivan şu bilgileri paylaştı, “Yatırımcı bölge kuruluşlarımız tarafından ilimizde 100 proje yürütülmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 397 milyon 289 bin 698 TL. Bu yatırımlardan 66’sı Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 727 milyon 712 bin TL. Yine Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüz tarafından ulaştırma alanında 602 milyon 580 bin TL tutarında 13 proje yürütülüyor. İl kuruluşlarımız tarafından yürütülmekte olan 62 proje mevcut. Bunların da toplam bedeli 156 milyon 167 bin 681 TL.”

Bayburt’un Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biri olduğunu belirten Vali Ali Ali Hamza Pehlivan, bir milyar lirayı aşan yatırımların kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Vali Pehlivan, projelerin artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Burada tabiki devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle yatırımcı kuruluşlar bu kaynakları en iyi şekilde kullanarak en faydalı projeleri hayata geçirme gayreti içerisinde. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımız ve sayın bakanlarımızı yad etmeden geçmemiz mümkün değil. İl Koordinasyon Kurulu olarak buradan kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz.” diye konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt’un çok daha modern bir şehir haline geleceğini ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için mutluluk kaynağı olacağını dile getirdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’ın konuşmasının ardından yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından projeler hakkında sunum yapıldı.

Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcılara Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.​