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3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
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 Bayburt Emniyet Müdürlüğü 22.12.2015 günü yapmış olduğu rutin uygulaması esnasında kaçan 53 … plaka sayılı araç güzergah üzerinde bulunan ekiplerce kısa sürede içerisinde L.K., A.S., İ.Y., M.S.S. ve Ö.F.S. isimli şahıslar ile birlikte yakalanmış, araç üzerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 adet silah, 3 adet şarjör ve 36 adet fişek ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili olarak şüpheliler hakkında “6136 SKM” suçundan tahkikata başlanılmış olup, şüpheliler gözaltına alınarak, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmışlardır.

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