28 Okula Törenle “Beyaz Bayrak” Verildi.

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan 28 okul müdürü Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirildi



İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan yaptığı konuşmasında; ” Ülke genelinde geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan “Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü” çerçevesinde burada toplandık.

Bu kapsam da, Bayburt’ta sağlığa uygun hareket eden ve bu kuralları yerine getiren okullarımıza "Beyaz Bayrak" verildi. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından düzenlenen Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında Bayburt Milli Eğitim ve Halk Sağlığı Müdürlükleri il genelindeki okullarda denetleme yaptı. Temizlik, hijyen konularında sınıf, tuvalet ve okulun tümü ele alınarak yapılan kontrollerde Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Beyaz Bayrak almış olmanın yeterli olmadığını vurgulaya Çağlayan, bunun sürdürebilir olmasının önemine değindi. Hassaten bu konuya vurgu yapmak istediğini belirten Çağlayan, esas yarışmanın bundan sonra başladığını, temizlik konusunda her okulumuzun azami derecede dikkatli davranmasını gerektiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, Sağlık Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortak yürütülen faaliyetlerinin arttığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:’ Bu durum toplumda sağlık farkındalığının değişmesiyle alakalı bir durumdur. Önceden Sağlık Bakanlığı denildiği zaman, çoğu hastalarımızın hastaneye, doktora ,sağlık kuruluşlarına başvurduğu durum algılanıyordu. Biz bu kanıyı yıkmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı hasta olmayanların Bakanlığı ya da kişilerin hasta olmadan önce ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için son yıllarda Bakanlığımızın çalışmaları var. Bunlardan birisi Sağlıklı Yaşam ,Sağlıklı Beslenme. Son üç yıldır okullarda Sağlıklı Beslenme adı altında yürüttüğümüz çocuklarımıza süt ve kuru üzüm vermek üzere, zararlı alışkanlıklarının değişmesini hedefliyoruz. Kantinlerde zararlı maddelerinin satılmasını önleyerek, sağlıklı besinlerin tüketilmesini hedefliyoruz. Son 3 aydır da, sağlıklı yaşam kültürü olarak bisiklet dağıtımımız devam etti. Hedefimiz öğrencilerimizi sağlıklı bir yaşam konusunda bilinçlendirmektedir. Bu kapsamda Beyaz Bayrak alan 28 okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum dedi.

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2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

BEYAZ BAYRAK ALMAYA HAK KAZANAN OKULLAR

SIRA NO OKULUN ADI 1 Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 Bayburt Fen Lisesi 5 Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 Bayburt Anadolu Lisesi 7 Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi 8 Bayburt Korkut Ata Anadolu Lisesi 9 Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 10 Bahir Necati Sorguç Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu 11 Şehit Recep Eşiyok İmam Hatip Ortaokulu 12 Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 13 Yüzbaşı Şehit Agah İmam Hatip Ortaokulu 14 Kaleardı 75.Yıl İmam Hatip Ortaokulu 15 Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu 16 Cumhuriyet İlkokulu 17 Kaleardı İlkokulu 18 Şehit Nevzat Kaya İlkokulu 19 Şair Zihni İlkokulu 20 TOKİ Şair Celali İlkokulu 21 21 Şubat Kurtuluş İlkokulu 22 85.Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu 23 Çoruh Anaokulu 24 75.Yıl Anaokulu 25 Kır Çiçekleri Anaokulu 26 Aydıntepe Çok Programlı Lisesi 27 Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu 28 Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi





Sertifika Töreni Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonunda yapıldı. Yapılan tören, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulutoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Bilgin, Okul Müdürü Ahmet Pekmezci ile okul temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan yaptığı konuşmasında; ” Ülke genelinde geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan “Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü” çerçevesinde burada toplandık.Bu kapsam da, Bayburt’ta sağlığa uygun hareket eden ve bu kuralları yerine getiren okullarımıza "Beyaz Bayrak" verildi. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından düzenlenen Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında Bayburt Milli Eğitim ve Halk Sağlığı Müdürlükleri il genelindeki okullarda denetleme yaptı. Temizlik, hijyen konularında sınıf, tuvalet ve okulun tümü ele alınarak yapılan kontrollerde Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.Beyaz Bayrak almış olmanın yeterli olmadığını vurgulaya Çağlayan, bunun sürdürebilir olmasının önemine değindi. Hassaten bu konuya vurgu yapmak istediğini belirten Çağlayan, esas yarışmanın bundan sonra başladığını, temizlik konusunda her okulumuzun azami derecede dikkatli davranmasını gerektiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.Daha sonra söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, Sağlık Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortak yürütülen faaliyetlerinin arttığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:’ Bu durum toplumda sağlık farkındalığının değişmesiyle alakalı bir durumdur. Önceden Sağlık Bakanlığı denildiği zaman, çoğu hastalarımızın hastaneye, doktora ,sağlık kuruluşlarına başvurduğu durum algılanıyordu. Biz bu kanıyı yıkmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı hasta olmayanların Bakanlığı ya da kişilerin hasta olmadan önce ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için son yıllarda Bakanlığımızın çalışmaları var. Bunlardan birisi Sağlıklı Yaşam ,Sağlıklı Beslenme. Son üç yıldır okullarda Sağlıklı Beslenme adı altında yürüttüğümüz çocuklarımıza süt ve kuru üzüm vermek üzere, zararlı alışkanlıklarının değişmesini hedefliyoruz. Kantinlerde zararlı maddelerinin satılmasını önleyerek, sağlıklı besinlerin tüketilmesini hedefliyoruz. Son 3 aydır da, sağlıklı yaşam kültürü olarak bisiklet dağıtımımız devam etti. Hedefimiz öğrencilerimizi sağlıklı bir yaşam konusunda bilinçlendirmektedir. Bu kapsamda Beyaz Bayrak alan 28 okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum dedi.