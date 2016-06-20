28 Okula Törenle “Beyaz Bayrak” Verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan yaptığı konuşmasında; ” Ülke genelinde geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan “Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü” çerçevesinde burada toplandık.
Bu kapsam da, Bayburt’ta sağlığa uygun hareket eden ve bu kuralları yerine getiren okullarımıza "Beyaz Bayrak" verildi. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından düzenlenen Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında Bayburt Milli Eğitim ve Halk Sağlığı Müdürlükleri il genelindeki okullarda denetleme yaptı. Temizlik, hijyen konularında sınıf, tuvalet ve okulun tümü ele alınarak yapılan kontrollerde Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Beyaz Bayrak almış olmanın yeterli olmadığını vurgulaya Çağlayan, bunun sürdürebilir olmasının önemine değindi. Hassaten bu konuya vurgu yapmak istediğini belirten Çağlayan, esas yarışmanın bundan sonra başladığını, temizlik konusunda her okulumuzun azami derecede dikkatli davranmasını gerektiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Daha sonra söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni Özbek, Sağlık Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında ortak yürütülen faaliyetlerinin arttığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:’ Bu durum toplumda sağlık farkındalığının değişmesiyle alakalı bir durumdur. Önceden Sağlık Bakanlığı denildiği zaman, çoğu hastalarımızın hastaneye, doktora ,sağlık kuruluşlarına başvurduğu durum algılanıyordu. Biz bu kanıyı yıkmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı hasta olmayanların Bakanlığı ya da kişilerin hasta olmadan önce ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için son yıllarda Bakanlığımızın çalışmaları var. Bunlardan birisi Sağlıklı Yaşam ,Sağlıklı Beslenme. Son üç yıldır okullarda Sağlıklı Beslenme adı altında yürüttüğümüz çocuklarımıza süt ve kuru üzüm vermek üzere, zararlı alışkanlıklarının değişmesini hedefliyoruz. Kantinlerde zararlı maddelerinin satılmasını önleyerek, sağlıklı besinlerin tüketilmesini hedefliyoruz. Son 3 aydır da, sağlıklı yaşam kültürü olarak bisiklet dağıtımımız devam etti. Hedefimiz öğrencilerimizi sağlıklı bir yaşam konusunda bilinçlendirmektedir. Bu kapsamda Beyaz Bayrak alan 28 okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum dedi.
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2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
BEYAZ BAYRAK ALMAYA HAK KAZANAN OKULLAR
|SIRA NO
|OKULUN ADI
|1
|Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|2
|Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|3
|Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4
|Bayburt Fen Lisesi
|5
|Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|6
|Bayburt Anadolu Lisesi
|7
|Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi
|8
|Bayburt Korkut Ata Anadolu Lisesi
|9
|Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
|10
|Bahir Necati Sorguç Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu
|11
|Şehit Recep Eşiyok İmam Hatip Ortaokulu
|12
|Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
|13
|Yüzbaşı Şehit Agah İmam Hatip Ortaokulu
|14
|Kaleardı 75.Yıl İmam Hatip Ortaokulu
|15
|Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu
|16
|Cumhuriyet İlkokulu
|17
|Kaleardı İlkokulu
|18
|Şehit Nevzat Kaya İlkokulu
|19
|Şair Zihni İlkokulu
|20
|TOKİ Şair Celali İlkokulu
|21
|21 Şubat Kurtuluş İlkokulu
|22
|85.Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu
|23
|Çoruh Anaokulu
|24
|75.Yıl Anaokulu
|25
|Kır Çiçekleri Anaokulu
|26
|Aydıntepe Çok Programlı Lisesi
|27
|Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu
|28
|Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi