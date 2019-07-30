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DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
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25. YIL PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAKSI MÜZESİ ZİYARET EDİLDİ

Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 25.si düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Baksı Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

25. YIL PROGRAMLARI KAPSAMINDA BAKSI MÜZESİ ZİYARET EDİLDİ
30 Temmuz 2019 Salı 14:44

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, beraberindeki yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler ile Bayburtlular müzede sergilenen eserleri inceleyerek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldılar.

Bayburt'a 45 km uzaklıkta olan Baksı Müzesi'ne Bayburt Belediyesi tarafından ücretsiz toplu ulaşım imkânı da sağlandı.

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