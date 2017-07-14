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23.Uluslararası Dede Korkut Şenlikleri Mehteranla başladı..

Bu yıl 23. sü düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’nin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kazakistan’ın Kızılorda Şehri Valisi Makaşef Sultan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, kurum müdürleri, atlı spor kulüpleri ve vatandaşların katıldığı Dede Korkut anıtına çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle başladı.

23.Uluslararası Dede Korkut Şenlikleri Mehteranla başladı..
14 Temmuz 2017 Cuma 17:49

Saat Kule Meydanı’nda Mehteran Gösterisi

Yürüyüş sonunda Saat Kule Meydanı’nda kurulan platformda kortej yürüyüşünde de yer alan Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. İlgiyle izlenen konserde bir birinden coşkulu marşlar seslendiren Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı Bayburtlulara unutulmaz dakikalar yaşattı. Konser hücum marşının seslendirilmesiyle sona erdi.

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