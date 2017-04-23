Bayburt’tan 23 Nisan Çocuk Bayramı Mesajları.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı

“Cumhuriyetimizin temel kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Atatürk'ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97’inci yılını, bir kez daha büyük coşkuyla kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

23 Nisan 1920’ de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türk milletinin kurtuluşuna zemin hazırlayan, halkın kendi egemenliğini eline aldığı ve ülkenin önüne yeni ufuklar açan bir dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklara emanet etmiş ve bu anlamlı günü çok sevdiği çocuklara bayram olarak hediye etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ülkemizin geleceği, milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım.”

Belediye Başkanı Memiş'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Memiş şunları ifade etti:

Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği; milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir.

Bu vesile ile sevgili çocuklarımıza, dünya üzerindeki ilk ve tek bayramların da neşeli, huzurlu ve başarılarla dolu bir hayat diler, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım.

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Milli iradenin ve milletin egemenliğinin temsili olan 23 Nisan 1920 tarihi, milletimiz için büyük değer taşıyan tarihi bir dönüm noktasıdır.

23 Nisan hâkimiyetin “bilâ kayd u şart” millete ait olduğunun tescil edildiği tarihtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık savaşımızın da yönetildiği merkezdir ve ülkemizin kalbidir. “Gazi Meclis” unvanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı kimliğin ve üstlendiği tarihî misyonun en veciz ifadesidir.

Bugün, daha fazla çalışmak ve üretmek gayesiyle 2023 ve 2071 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye var. Milletimizin yüzünü ağartmak üzere ortaya konulan her icraat, Yeni Türkiye yolunda heyecanımızı pekiştirmek suretiyle yarınlara olan umudumuzu artıracak, tarih sahnesinde medar-ı iftiharımız olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini şükranla, rahmetle yâd ediyor; bağımsızlığın kazanılmasında emeği geçen bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.