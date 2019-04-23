Bayburt Arpalı Beledesinde 23 Nisan Kutlamaları Arpalı Spor tesislerinde gerçekleşti.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramının önemine binaen bir konuşma yaptı .Geleceğimiz olan çocuklarımızın Vatane ve Millete yararlı bireyler olarak yetiştireceğiz dedi.

Gençlere Futbol topu ve bir çok spor malzemesi verildi. Çocukların şiirler okuması ve çeşitli gösterisiyle coşkulu anlar yaşandı.

Belediye Başakanı Polattimur çocuklara çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını Arpalı halkıyla coşkulu bir şekilde kutladılar.