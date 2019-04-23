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23 Nisan Arpalıda Coşkusuyla kutlandı.

Bayburt Arpalı Beledesinde 23 Nisan Kutlamaları Arpalı Spor tesislerinde gerçekleşti.

23 Nisan Arpalıda Coşkusuyla kutlandı.
23 Nisan 2019 Salı 12:22
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Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur  23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramının önemine binaen bir konuşma yaptı .Geleceğimiz olan çocuklarımızın Vatane ve Millete yararlı bireyler olarak yetiştireceğiz dedi.

Gençlere Futbol topu ve bir çok spor malzemesi verildi. Çocukların şiirler okuması ve çeşitli gösterisiyle coşkulu anlar yaşandı.

Belediye Başakanı Polattimur çocuklara çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını Arpalı halkıyla coşkulu bir şekilde kutladılar.

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