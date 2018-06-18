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22 İle Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor..

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 5 bölgesinde Mega Endüstri Bölgeleri kurulacağını açıkladı.Bayburt’ta bu 22 İl arasında bulunuyor.

22 İle Mega Endüstri Bölgeleri kuruluyor..
18 Haziran 2018 Pazartesi 14:40

Millet Bahçesi projesini İstanbul mitinginde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan da Mega Sanayi projesini duyurdu. Söz konusu proje, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

TWİTTER'DAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki büyük buluşmanın ardından Twitter'dan da bir proje açıkladı.

Bayburt’ta bu illerden biri.Beş Bölgede kurulacak Mega endüstri bölgelerinden Trabzon yatırım adası bölgesinde bulunuyor.

İstanbul'da Millet Bahçesi'nin detaylarını anlatan Erdoğan, "Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti" ifadelerini kullandı.

İşte o 22 il.

Sakarya,Düzce,Zonguldak,Bartın,Kastamonu,Karabük,Bolu,Bilecik,Bursa,Balıkesir,Çanakkale,İzmir,Manisa,Trabzon,Rize,Bayburt,Gümüşhane,Giresun ,Ordu,Hatay, Adana,Mersin

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