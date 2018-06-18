Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 5 bölgesinde Mega Endüstri Bölgeleri kurulacağını açıkladı.Bayburt’ta bu 22 İl arasında bulunuyor.
Millet Bahçesi projesini İstanbul mitinginde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan da Mega Sanayi projesini duyurdu. Söz konusu proje, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
TWİTTER'DAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki büyük buluşmanın ardından Twitter'dan da bir proje açıkladı.
Bayburt’ta bu illerden biri.Beş Bölgede kurulacak Mega endüstri bölgelerinden Trabzon yatırım adası bölgesinde bulunuyor.
İstanbul'da Millet Bahçesi'nin detaylarını anlatan Erdoğan, "Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti" ifadelerini kullandı.
İşte o 22 il.
Sakarya,Düzce,Zonguldak,Bartın,Kastamonu,Karabük,Bolu,Bilecik,Bursa,Balıkesir,Çanakkale,İzmir,Manisa,Trabzon,Rize,Bayburt,Gümüşhane,Giresun ,Ordu,Hatay, Adana,Mersin
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