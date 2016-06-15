22. DEDE KORKUT KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENLERİ 13 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Bu yıl 22. Si düzenlenecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

13 Temmuz Çarşamba günü Masat Köyünde Dede Korkut’un kabrinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 17 Temmuz Aydıntepe Yaylasında düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.Beş gün sürecek olan ve birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle;Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini ZiyaretSaat 14.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin HareketiSaat 14.30 Açılış Töreni (Hükümet Meydanı)- Atatürk Anıtına Çelenk Konulması- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması- Açılış Konuşmaları- İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması- Gösterilerin sunulmasıSaat 20.00 Konser (Şehir Parkı Açık Hava Tiyatrosu)- Sanatçılar* Muhsin BAYBURTLU * Sehlan BURAK *Tuğçenur- Havai fişek ve halk oyunları gösterileriSaat 10.00 -Abdulvehhap Gazi Türbesini Ziyaret-BamsiBeyrek mezarını ziyaretSaat 10.30 Resim Sergisi Açılışı (Taşhan)Saat 11.00 Halk Oyunları Ekiplerinin Mahallelerde GösterileriSaat 15.00 En güzel Buzağı Yarışması (Belediye Hayvan Pazarı)Saat 16.00 Cirit Müsabakaları ( Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)Saat 20.00 Aşıklar Şöleni (Şair Zihni Kültür Merkezi)Saat 14.00 Korkut Ata’dan Dede Korkut’a Panel (Şair Zihni Kültür Merkezi)(Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN Atatürk Ün. Ed. Fak .Tarih ),ProfDr Ali ABİŞEV (AtravÜn.rektörü Kazakistan),Ümit Ateş (Müze müdürü)Saat 16.00 BoğaçhanGökbörü Gösterisi (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)Saat 20.00 Uluslar arası Deli Dumrul Şiir Şöleni (Şair Zihni Kültür Merkezi)Saat 10.00 Miralay Sabri Beyin Kabrini ZiyaretSaat 10.30 Kop Şehitliğini ziyaretSiperleri ziyaret ederek savunmanın anlatılması (Alpaslan KATIRCI)Saat 14.00 Herfene-Halk oyunları gösterisi – (Şehir Parkı)Saat 20.00 Tiyatro Gösterisi (Şair Zihni Kültür Merkezi)• Göç (Ahmet YENİLMEZ)Saat 10.00 Aydıntepe Yer altı Şehrini ziyaretSaat 11.00 Yaylaya Çıkış- Halk oyunları gösterileri- Sanatçılar*Muhsin BAYBURTLU *Tuğçenur *Kenan KOMAN Sehlan BURAK