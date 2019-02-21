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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
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21 Şubat Taşhan da Tezhip Sergisiyle başladı.

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Taşhan’da “Bayburd-i Müzehhibeler Tezhip Sergisi”nin açılışı yapıldı.

21 Şubat Taşhan da Tezhip Sergisiyle başladı.
21 Şubat 2019 Perşembe 11:28

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından organize edilen serginin açılışını Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Eşi Yılldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Eşi Zeynep Memiş ve tezhip sanatçısı Hanefi Sansu beraber yaptılar. 

Aile Yaşam Merkezi bünyesinde açılan tezhip kursuna katılan 17 kursiyerin 38 eserinin yer aldığı serginin açılışının ardından eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi alan protokol üyeleri daha sonra kurulan stantta ebru yaptılar. Ayrıca sergide konuklara Bayburt’un yöresel lezzetlerinden kavut çorbası ve kavurga ikram edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’ın eşi Yıldız Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in eşi Zeynep Memiş’in de çalışmalarının yer aldığı sergi kapılarını 21 Şubat Perşembe günü saat 19.00’a kadar açık tutacak.

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