21 Şubat Sanayi Sitesi Genel Kurulunu yaptı.

21 Şubat Sanayi Sitesi Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.Tasfiye Halinde S.S. 21 Şubat Bayburt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2019 hesap yılı olağan genel kurulu 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi D Blok 4/1 nolu işyerinde yapıldı.

Genel Kurul Toplantısına Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney Kooperatif Başkanı Cengiz Kahraman, Yönetim kurulu ve kooperatif üyeleri katıldı.

Borçlarını ödeyen 21 Şubat sanayi sitesindeki işyeri sahiplerine tapularını vermeye başlayacaklarını belirten Başkan Cengiz Kahraman sözlerine şöyle devam etti; tapu işlemlerimizin sonuna gelmiş bulanmaktayız, genel kurulumuzdan sonra en kısa zamanda ortaklarımızın tapularını vermeyi hedeflemekteyiz, En geç 10. Ayın sonuna kadar ortaklarımızın tümünün borçlarını ödemesi gerekmektedir. Borçlarını ödeyen ortaklarımızın tapu işlemleri 10. Ayın sonunda başlatılacak olup, borçlarını ödemeyen ortaklarımızın tapu işlemleri borçlarını bitirene kadar bekletilecektir, fakat işlemlerimizin hızlı şekilde ilerlemesi ve kooperatifimizin tasfiye edilebilmesi için ortaklarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz dedi.

Yönetim kurulu Yıllık Çalışma raporu Başkan Cengiz Kahraman tarafından, denetleme kurulu raporu İbrahım Sarıaslan tarafından, bilanço, Gelir – Gider ve 2020 tahmini bütçe taslağı Kooperatif Müdürü Baki Meral tarafından ortaklara okundu. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası ve Bilanço ve gelir-gider hesaplarının ibrası Genel kurula katılan ortakların oyları ile ibra edildi. 2020 yılı tahmini bütçesi Genel kurula katılan 55 (ELLİ BEŞ) ortağın oyuyla kabul edildi.

2020 Yılı Kooperatif Aidatları

31.10.2020 tarihine kadar 60 m2 işyerleri için; 460, 00 TL (DÖRTYÜZ ALTMIŞ TÜRKLİRASI), 120 m2 işyerleri için; 700, 00 TL (YEDİYÜZ TÜRKLİRASI), 180 m2 işyerleri için; 825, 00 TL (SEKİZ YÜZ YİRMİ BEŞ TÜRKLİRASI), 240 m2 işyerleri için; 950, 00 TL (DOKUZ YÜZ ELLİ TÜRKLİRASI) üye aidatlarının ödenmesi hususu genel kurula sunuldu. Genel kurula katılan 55 (ELLİ BEŞ) ortağın kabul oyuyla üye aidatları kabul edildi.

Kooperatif yönetim kurulu seçimine tek liste giren Cengiz Kahraman Genel kurula katılan 55 (ELLİ BEŞ) ortağın oyuyla 2 (İKİ) yıllığına seçildi.

Yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

Asil üyeler:

1-Cengiz KAHRAMAN

2-Sani MELEKOĞLU

3-Hacı Mehmet KAYALI

Yedek üyeler:

1- Mehmet Ertaç

2- Vahdet Kıyar

3- Yusuf Sisnelioğlu

Kooperatif Genel Kurulu 21 Şubat Sanayi Sitesinin Kuruluşunda ve kuruluş sonrası görev almış Başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiş kooperatif ortaklarına plaket töreni ile sona erdi.

Yaşayan eski yönetim kurulu üyelerine plaketleri kendilerine takdim edilirken vefat etmiş olan eski yönetim kurulu üyelerine plaketleri yakınlarına takdim edildi.

Plaket takdim edilen isimler:

Hacı Mahmut Sekmenli

Selahattin Karaman

Nafiz Kahraman

Ahmet Işık

Metin Dürüster

Hacı Bayram Sarıaslan

Adem Aydoğdu

Turgut Tayfur

Mehmet Şipal

Halil İbrahim Atayeter

Metin Kopuzlu

Mücahit Kurdal

Haber: Baki Meral